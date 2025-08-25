Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?10 комментариев
Посол России в Белграде назвал протесты в Сербии «первым катком»
Российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко. считает, что после нынешних протестов в Сербии появятся лидеры, ориентированные на продвижение курса в Европейский Союз.
«Стоит только протестному движению – первый каток в задумках (Запада), который должен смести власть – после него сразу появляются некие люди, которые будут продвигать Европейский Союз. Скажут, что это те, на кого можно положиться, которые приведут Сербию к «счастливому европейскому будущему», – заявил он РИА «Новости».
Боцан-Харченко считает, что лидерами этими буду малоизвестными сербскому обществу, никак себя ранее не проявлявшими.
«Скорее всего, их мало кто будет знать. Как, кстати говоря, и многих руководителей других стран, которые тут неподалеку», – отметил посол.
Протесты студентов и оппозиции в Сербии начались после трагедии на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года, где погибли 16 человек.
Напомним, ранее посол Боцан-Харченко сообщал об эскалации насилия на протестах в Сербии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич заявил, что введение чрезвычайного положения из-за протестов не обсуждалось. Премьер-министр Джуро Мацут сообщил о серьезных беспорядках в Валево, которые привели к уничтожению государственной собственности и поставили под угрозу стабильность ключевых институтов Сербии.
МИД России отметил, что уличные протесты в Сербии постепенно приобретают насильственный характер на фоне обсуждения возможных досрочных выборов и заявлений властей о готовности к диалогу.