  • Новость часаИталия решила выдать Германии подозреваемого в терактах на «Северных потоках»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия впервые нашла покупателя на подсанкционный СПГ
    Пять стран ЕС заблокировали визовые ограничения для граждан России
    Политолог объяснил гнев Запада из-за участия Индии в военных учениях России
    Президент Польши намерен в Берлине потребовать репарации от Германии
    Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом
    Армия Израиля начала наступление вглубь Газы двумя дивизиями
    Лавров заявил об уходе России от термина «недружественные страны»
    Зеленский потребовал от Трампа «четкой позиции»
    Назван размер дефицита бюджета Украины
    Мнения
    Анна Сытник Анна Сытник Запад борется с цифровым неравенством в свою пользу

    На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Борьба с расизмом ведет к росту расизма

    Если защищать любую группу – скажем, блондинов – то люди начнут ворчать, что блондины совсем обнаглели, по улице нельзя стало пройти от обилия блондинов, и вообще всех их надо посадить на корабли и выслать обратно в эту их Скандинавию – пусть режут друг друга там.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как Британия создала внутри страны особую культуру бесправия

    Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.

    16 комментариев
    16 сентября 2025, 12:35 • Новости дня

    Вучич поблагодарил российскую разведку за предупреждение о «майдане»

    Вучич выразил благодарность СВР за предотвращение госпереворота в Сербии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Сербии Александр Вучич отметил, что власти страны приняли меры после получения от российской разведки предупреждения о возможных беспорядках 1 ноября.

    Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Службу внешней разведки России за предупреждение о возможных попытках организации «майдана» в Сербии первого ноября, передает РИА «Новости». По словам Вучича, сербская спецслужба дополнительно свяжется с российскими коллегами для уточнения информации.

    Вучич подчеркнул, что СВР является одной из самых сильных спецслужб мира, а Белград всегда уделяет внимание ее сообщениям. «Спасибо российским партнерам за информацию и оповещение, наша спецслужба с ними дополнительно свяжется, а мы защитим Сербию», – заявил президент журналистам.

    Сербский лидер отметил, что власти внимательно анализируют заявления СВР, включая вопросы, связанные с поставками боеприпасов. По его мнению, организаторы «цветных революций» не откажутся от своих намерений из-за уже вложенных средств.

    Вучич подчеркнул, что у радикалов может быть последняя попытка захватить власть силой, однако власти Сербии готовы к этому сценарию и не допустят дестабилизации в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сербский посол в Москве Момчило Бабич заявил, что Сербия учла сообщения Службы внешней разведки России о подготовке европейскими странами «майдана» в Сербии.

    Служба внешней разведки России сообщила, что Европейский союз пытается вести в Сербии подрывную деятельность, выделяя финансовую поддержку местным СМИ и неправительственным организациям.

    15 сентября 2025, 19:41 • Новости дня
    Британия пригрозила применить силу против России
    Британия пригрозила применить силу против России
    @ Dariusz Stefaniuk/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британия может применить силу в случае новых инцидентов с пересечением «российскими беспилотниками» воздушного пространства стран НАТО, заявил представитель британского МИД после вызова российского посла в Лондоне из-за инцидента с дронами в Польше и Румынии.

    «Россия должна понять, что продолжающаяся агрессия только укрепляет единство союзников по НАТО и нашу решимость поддерживать Украину, и любые дальнейшие вторжения снова будут встречены силой», – говорится в заявлении на сайте ведомства.

    Напомним, посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин был вызван в МИД Британии из-за произошедших инцидентов с беспилотными летательными аппаратами в Польше и Румынии. При этом Лондон не смог доказать причастность России к запуску дронов в Польшу.

    Ранее в Польше заявили о найденных обломках семи дронов и ракеты. Варшава обвинила Россию в «акте агрессии» из-за прилета беспилотников.

    В субботу Румыния заявила о перехвате якобы российского беспилотника.

    Комментарии (58)
    16 сентября 2025, 01:26 • Новости дня
    Times: Индия перешла красную черту участием в учениях России и Белоруссии
    Times: Индия перешла красную черту участием в учениях России и Белоруссии
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Британская газета Times заявила, что Индия перешла «красную черту», направив военных для участия в совместных российско-белорусских учениях «Запад-2025».

    «Индия «перешла красную черту», присоединившись к российско-белорусским военным учениям», – пишет Times.

    Издание отмечает, что направление Индией своих военных на эти учения произошло «на фоне ухудшения отношений с США». Times также пишет, что на учениях якобы «отрабатывают конфликт с соседними странами НАТО».

    Индия направила 65 военнослужащих для участия в учениях. Индия заявила, что стремится к укреплению доверия с Россией, а также к обмену опытом, пишут «Ведомости».

    Западные аналитики, слова которых приводит Times, заявили, что Индия «перешла красную черту», а ее участие в учениях назвали «ненужным и выглядящим ужасно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, совместные стратегические учения «Запад-2025» проходят на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. Минобороны Белоруссии подчеркнуло оборонительный характер учений. Делегации США, Турции и Венгрии наблюдали за учениями.

    Комментарии (14)
    15 сентября 2025, 19:50 • Видео
    Откуда у поляков пророссийские настроения

    «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 12:59 • Новости дня
    Глава Башкирии Хабиров сообщил о нахождении тела Героя России Суфиярова
    Глава Башкирии Хабиров сообщил о нахождении тела Героя России Суфиярова
    @ radiyhabirov

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Найдено тело погибшего в 2024 году на СВО тела Героя России Ильдара Суфиярова, об этом заявил руководитель Башкирии Радий Хабиров.

    При теле нашли военный билет, который подтверждает с высокой долей вероятности личность погибшего, сказал Хабиров, передает ТАСС.

    «Там рядом с ним еще три бойца. Мы тело уже доставили в Ростов на проведение экспертизы», – указал глава региона.

    Суфияров подписал контракт с Минобороны в мае 2023 года и командовал мотострелковым взводом полка «Башкортостан». В апреле 2024 года группа под его командованием несколько часов удерживала позиции, а сам старший лейтенант, оказавшись единственным выжившим, взорвал гранату, чтобы не попасть в плен.

    Ему посмертно присвоили звание Героя России.

    Ранее хирурги группировки «Днепр» сумели остановить обильное кровотечение у бойца, потерявшего почти четыре литра крови при ранении.

    До этого боец штурмового отряда «Борз» 110-й мотострелковой бригады смог вызволить с поля боя в Курахово 12 раненых солдат.

    Комментарии (3)
    15 сентября 2025, 18:51 • Новости дня
    Путин рассказал об «остром лезвии» для российской экономики

    Путин: Экономика России должна пройти по острому лезвию

    Путин рассказал об «остром лезвии» для российской экономики
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам о сложной задаче, стоящей перед властями.

    По его словам, важно пройти по «острому лезвию» – поддерживать макроэкономическую стабильность, не переохлаждая при этом экономику, передает ТАСС.

    «Необходимо пройти по такому острому лезвию: и макроэкономическую политику не подорвать, и экономику не переохладить, не заморозить», – сказал российский лидер.

    Ранее Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что темпы роста российской экономики должны превышать мировые. Он также отметил, что усилия по снижению инфляции дают результат.

    Комментарии (18)
    15 сентября 2025, 17:29 • Новости дня
    Нетаньяху призвал готовиться к экономической изоляции Израиля

    Нетаньяху заявил о грядущей частичной автаркии экономики Израиля

    Нетаньяху призвал готовиться к экономической изоляции Израиля
    @ Schoening/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что израильской экономике в ближайшем будущем предстоит работать в условиях ограниченных международных связей.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал граждан страны готовиться к экономической изоляции, передает РИА «Новости». Его заявление прозвучало на конференции департамента генерального бухгалтера министерства финансов Израиля.

    «Израиль вступает в своего рода изоляцию... Нам придется все больше адаптироваться к экономике, которая в некоторых областях будет иметь элементы автаркии (отсутствие внешних связей – ред.)», – заявил Нетаньяху.

    Премьер-министр отметил, что международное давление на Израиль усиливается, что может привести к существенным ограничениям во внешних экономических отношениях и потребует от страны новых экономических решений.

    Нетаньяху подчеркнул, что изоляция затронет не все сферы, однако подготовка к такой ситуации необходима уже сейчас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Биньямин Нетаньяху не считает неудачным недавний удар по руководству ХАМАС в столице Катара.

    Израильский премьер-министр объявил о реализации программы строительства новых домов на Западном берегу и подтвердил отказ от признания палестинского государства.

    Доха осудила заявления Нетаньяху о поддержке ХАМАС и обвинила его в попытках оправдать удары по Катару.

    Комментарии (25)
    15 сентября 2025, 16:36 • Новости дня
    В Кремле прокомментировали слова Трампа об «иссякающем терпении»

    Песков: Москва слышала слова Трампа об «иссякающем терпении»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кремль ознакомился с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что его терпение в вопросе урегулирования конфликта на Украине «иссякает» и он рассматривает возможность введения новых санкций против Москвы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, в Москве слышали эти заявления. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия по-прежнему готова решать конфликт на Украине переговорным путем, однако процесс, по его мнению, затягивает Киев, а европейские страны ему препятствуют, передает ТАСС.

    Ранее Трамп выступил с угрозами «жесткого удара» новыми антироссийскими санкциями. Кроме того, президент США заявил о готовности ввести жесткие санкции против России при соблюдении ряда условий.

    Комментарии (10)
    15 сентября 2025, 23:20 • Новости дня
    Трамп объявил о ракетном ударе США по «наркотеррористам» из Венесуэлы
    Трамп объявил о ракетном ударе США по «наркотеррористам» из Венесуэлы
    @ Francis Chung/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США нанесли ракетный удар по «наркотеррористам из Венесуэлы», перевозившим наркотики на судне в международных водах, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что удар был произведен по «трем подтвержденным наркотеррористам из Венесуэлы», которые перевозили наркотики через международные воды. Он отметил, что операцию выполнило южное командование Пентагона, а среди американских военных нет пострадавших.

    Трамп подчеркнул, что наркотики направлялись в США и назвал их «смертельным оружием, которым отравляют американцев», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты концентрируют свои боевые корабли возле Венесуэлы, а президент Венесуэлы Николас Мадуро в ответ мобилизует армию и ополченцев на побережье и у границ. США развернули у побережья Венесуэлы эсминцы, объясняя это борьбой с наркокартелями.

    Американские военные ранее обстреляли судно у берегов Венесуэлы, утверждая, что на его борту находились наркотики. США заявили о ликвидации 11 членов якобы подконтрольной Мадуро банды. Министр внутренних дел Венесуэлы заявил, что погибшие не имели отношения к наркотрафику. Трамп также пригрозил сбивать военные самолеты Венесуэлы.

    Комментарии (7)
    15 сентября 2025, 14:30 • Новости дня
    Туск заявил о росте пророссийских настроений в Польше
    Туск заявил о росте пророссийских настроений в Польше
    @ RADEK PIETRUSZKA/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о росте пророссийских настроений и антипатии к Украине в стране.

    «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к воюющей Украине», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Туск обратился к польским политикам с призывом бороться с усилением подобных тенденций. По его словам, задача политиков – «сдерживать нарастающую волну, а не следовать ей».

    Также он отметил, что происходящее станет «испытанием патриотизма и зрелости всего польского политического класса».

    Ранее поляки выразили недовольство решениями властей по поддержке Украины.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что антиукраинская риторика в Польше становится все более важным элементом внутренней политики, и диалог между странами будет ухудшаться.

    Комментарии (13)
    15 сентября 2025, 18:43 • Новости дня
    Путин призвал усилить борьбу с теневым сектором экономики
    Путин призвал усилить борьбу с теневым сектором экономики
    @ Владимир Андреев/URA.RU/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам призвал уделить особое внимание борьбе с теневым сектором экономики и уклонением от уплаты налогов.

    «В зоне особого внимания должно быть повышение качества отечественной экономики, борьба с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов. Это не только поддерживает справедливую, здоровую и конкурентную среду, создает прозрачные условия для развития бизнеса, предпринимательства, но и позволяет получить дополнительные доходы федерального бюджета», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что темпы роста российской экономики должны превышать мировые. Президент России заявил, что власти страны добились снижения инфляции.

    Комментарии (21)
    16 сентября 2025, 09:54 • Новости дня
    Участника СВО с супругой выгнали из ресторана Керчи из-за военной формы

    Tекст: Вера Басилая

    В день города-героя Керчи участника спецоперации вместе с женой выгнали из ресторана из-за того, что он пришел в военной форме.

    В День города-героя Керчи администрация ресторана «Летка», расположенного на улице Театральной, отказала в обслуживании участнику спецоперации на Украине и его супруге, после чего их попросили покинуть заведение, сообщается в Telegram-канале «Аргументы недели».

    Поводом стало то, что мужчина пришел в военной форме, несмотря на то что он был абсолютно трезвый и спокойный. Как отмечается, дефекты речи у бойца связаны с ранением в голову.

    После инцидента участник спецоперации обратился в полицию и потребовал проверить ресторан на предмет дискриминации военнослужащих и возможной связи владельцев с враждебными организациями. По его словам, подобные случаи происходят не впервые – ему неоднократно отказывали в посещении заведений по той же причине.

    Позже стало известно, что администрация Керчи издала распоряжение, запрещающее посещать рестораны и кафе людям в военной форме, даже если речь идет о частичных элементах одежды.

    Следственный комитет ведет расследование уголовного дела после инцидента в кафе в подмосковных Люберцах, где владелица не пустила участников спецоперации и разместила экстремистский пост в соцсетях.

    До этого в Казани бойцов спецоперации не пустили в рестораны из-за ношения военной формы.

    Также охрана московского ресторана «Магадан» не пропустила в заведение российского офицера.

    Комментарии (27)
    16 сентября 2025, 09:01 • Новости дня
    Baijiahao: Путин поразил Запад щедрым подарком для Китая
    Baijiahao: Путин поразил Запад щедрым подарком для Китая
    @ Huang Jingwen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин сделал КНР щедрый подарок, российская сторона готова поставлять в Китай компоненты для гражданских авиалайнеров, пишет издание Baijiahao.

    Решение вызвало удивление среди западных стран, так как ожидалось, что Россия будет просить у Пекина помощь, а не проявлять щедрость, говорится в материле Baijiahao, передает АБН24.

    Подчеркивается, что Россия ранее не спешила делиться подобными разработками, поэтому готовность к такому шагу стала неожиданной для Запада.

    В США действия Путина вызвали раздражение, поскольку поддержка КНР российскими технологиями может усилить позиции Китая на фоне западных санкций.

    По мнению авторов, действия российской стороны вызвали негодование в США.

    Китайские аналитики считают, что этот шаг не является простой щедростью, а отражает долгосрочные интересы Москвы. Россия осознает невозможность ослабления санкций в ближайшее время и заинтересована в укреплении экономических связей с Востоком. Поставки авиационных технологий создадут долгосрочную зависимость КНР от России и укрепят стратегическое партнерство.

    «Очевидно, что Путин не занимается благотворительностью. За этой щедростью скрывается глубокая перестройка геополитического ландшафта», – заключили авторы.

    В конце августа портал Sohu сообщал, что российский президент перед посещением саммита ШОС и военного парада в Пекине сделал неожиданный «подарок» китайской стороне. Россия готова поставлять российские авиадвигатели в Китай при наличии спроса.

    Глава Центра изучения стран Дальнего Востока и китаист Сергей Котков пояснял, что новости о якобы ажиотаже из-за поставок российских двигателей в Китай рассчитаны скорее на российскую аудиторию.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, что для России выгодно возможное перекрытие поставок американских двигателей для китайского лайнера C919.

    Комментарии (8)
    15 сентября 2025, 13:12 • Новости дня
    Кремль: НАТО фактически ведет войну с Россией
    Кремль: НАТО фактически ведет войну с Россией
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Государства Североатлантического альянса вовлечены в боевые действия против России, этот военный блок де-факто воюет с Российской Федерацией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «НАТО воюет с Россией», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Это очевидный факт, не требующий дополнительных доказательств, констатировал он.

    Представитель Кремля указал, что НАТО оказывает прямую и косвенную поддержку киевскому режиму.

    Так Песков отреагировал на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что НАТО якобы не воюет с Россией.

    Сикорский ранее также предложил рассмотреть в НАТО идею создания бесполетной зоны над Украиной.

    Зампред СБ России Дмитрий Медведев, говоря об этой идее Сикорского, заявил, что установление бесполетной зоны над украинской территорией будет означать прямую войну НАТО с Россией.

    Комментарии (4)
    15 сентября 2025, 22:07 • Новости дня
    Туск сообщил о нейтрализации летевшего над зданиями правительства Польши дрона

    Tекст: Вера Басилая

    Неизвестный дрон был нейтрализован сотрудниками Службы государственной охраны Польши при пролете над правительственными зданиями и президентским дворцом Бельведер, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    Неизвестный дрон был нейтрализован сотрудниками Службы государственной охраны Польши при пролете над правительственными зданиями и президентским дворцом Бельведер, передает ТАСС. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что задержаны двое граждан Белоруссии и полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

    Пресс-секретарь МВД страны Каролина Галецкая в беседе с порталом Interia подтвердила факт инцидента, а также задержание двоих белорусов. По словам Туска, действия служб позволили оперативно обезвредить угрозу.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский подтвердил, что беспилотники, которые в ночь на 10 сентября оказались в воздушном пространстве Польши, не несли взрывчатку.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о начале этой операции после консультаций по статье 4 Договора о НАТО, начавшихся 10 сентября по запросу Варшавы из-за инцидента с беспилотником.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал «пустышками» прилетевшие в страну дроны. Минобороны России подчеркивало, что объекты для поражения на польской территории не планировались, а максимальная дальность полета российских беспилотников не превышает 700 км.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, в чем заключается суть этого инцидента и ради чего он так активно раздувается Западом.

    Комментарии (4)
    16 сентября 2025, 08:49 • Новости дня
    Зеленский выдвинул Трампу новое условие по Украине

    Sky News: Зеленский потребовал от Трампа четкую позицию по гарантиям безопасности

    Зеленский выдвинул Трампу новое условие по Украине
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский выступил с требованием к Дональду Трампу предоставить четкую позицию по вопросу гарантий безопасности для завершения конфликта, сообщает Sky News.

    Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что выдвинул Дональду Трампу условие по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    По словам Зеленского, прежде чем завершить боевые действия, он хотел бы видеть зафиксированные договоренности, поддержанные США и европейскими партнерами.

    Он отметил, что для этого необходима четкая позиция Дональда Трампа. Киевский лидер также добавил, что, по его мнению, единственный путь к прекращению боевых действий заключается во введении определенных гарантий безопасности, причем эти гарантии должны быть реализованы до остановки конфликта.

    Зеленский подчеркнул, что такой документ и поддержка со стороны США и Европы крайне важны для урегулирования ситуации.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Киев готов рассмотреть возможность заморозки конфликта по текущей линии соприкосновения при условии предоставления гарантий безопасности и присутствия европейских военных инструкторов.

    Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости обеспечения безопасности Украины за счет России.

    Комментарии (19)
    15 сентября 2025, 13:43 • Новости дня
    Языковой омбудсмен Украины признала Киев русскоязычным городом

    Языковой омбудсмен Украины Ивановская признала, что Киев остается русскоязычным

    Tекст: Мария Иванова

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская отметила сохраняющееся повсеместное использование русского языка в Киеве, особо подчеркнув ситуацию среди подростков.

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская признала, что Киев по-прежнему остается русскоязычным городом, сообщает ТАСС.

    В интервью изданию «Главком» она отметила, что считает ситуацию серьезной проблемой, в том числе и философской. По словам омбудсмена, среди подростков столицы сохраняется устойчивая тенденция к использованию русского языка.

    Ивановская заявила: «Среда подростков сплошь и рядом говорит по-русски, не демонстрируя той языковой устойчивости, которую им прививали, скажем, в начальной школе или дома». Она объяснила это тем, что подростки часто делают все «наперекор», в том числе и в вопросах языка. По ее словам, речь учителей о «благозвучии» украинского языка не способна остановить стремление молодежи выражать себя иначе.

    Омбудсмен также подчеркнула роль соцсетей, где русскоязычные блогеры, по ее мнению, хорошо ориентируются в возрастной психологии и умело привлекают внимание подростков. Ивановская призналась, что даже ее собственная дочь ведет свои страницы на русском, аргументируя это тем, что «кто же меня будет читать, если они все – русскоязычные». Ивановская советует дочери становиться интересной для читателей и на украинском языке.

    С 2014 года на Украине проводится политика вытеснения русского языка, а с 2019 года действует закон, значительно ограничивающий его использование в публичной и культурной сферах. Запрещается не только преподавание, но и распространение произведений искусства и литературы на русском языке, однако в быту граждане продолжают активно использовать его, что приводит к языковым конфликтам, отмечает агентство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине призвали заблокировать русскую музыку на Spotify и Apple Music.

    Футболистке на Украине дали желтую карточку за русскую речь на поле.

    Ранее языковой омбудсмен Украины предложила исключить русский язык из конституции страны.

    Комментарии (13)
    Главное
    Экс-губернатор Курской области признал вину в получении взяток
    Трамп потребовал от газеты The New York Times 15 млрд долларов
    Мерц объявил войну «старому и новому» антисемитизму в Германии
    Румыния не поддержала создание бесполетной зоны над Украиной
    ЕС отложил новый пакет санкций против России
    Германия нарастила поставки пива в Россию
    Участника СВО с супругой выгнали из ресторана Керчи из-за военной формы

    Россия впервые нашла покупателя на подсанкционный СПГ

    Больше полутора лет «Арктик СПГ-2» не мог никуда продать свой газ, так как США ввели санкции против проекта. Однако покупатель неожиданно нашелся. Как оказалось, теперь Китай не боится покупать любой газ у России, даже подсанкционный. Что скрывается за таким бесстрашием Пекина? Подробности

    Перейти в раздел

    Полякам отказали в праве на симпатию к России

    Польский премьер Дональд Туск сделал неожиданное заявление: по его словам, в стране растут пророссийские настроения. По оценкам экспертов, такие заявления могут быть связаны с недавним инцидентом с беспилотниками: граждане республики скептически относятся к официальной версии событий, а любая ее критика воспринимается как антиукраинская и даже пророссийская позиция. Подробности

    Перейти в раздел

    Росгвардии добавили тяжелых аргументов на поле боя

    Танки, ствольная артиллерия и даже реактивные системы залпового огня – все это не так давно принято на вооружение войсками Росгвардии. А ведь почти двадцать лет назад было принято решение изъять все эти системы у внутренних войск (как тогда называлась Росгвардия). Почему же их вернули теперь и не становятся ли в таком случае перед Росгвардией задачи обычной строевой армии? Подробности

    Перейти в раздел

    За что Белый дом хочет расправиться с Джорджем Соросом

    Миллиардер Джордж Сорос «плохой парень» и «должен быть посажен в тюрьму», заявляет президент США. А ведь еще несколько лет назад предыдущий хозяин Белого дома награждал Сороса высшей гражданской наградой Америки. За что Трамп хочет расправиться с Соросом и как это связано с недавним убийством политического активиста Чарли Кирка? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Откуда у поляков пророссийские настроения

      «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации