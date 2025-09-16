Вучич выразил благодарность СВР за предотвращение госпереворота в Сербии

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Службу внешней разведки России за предупреждение о возможных попытках организации «майдана» в Сербии первого ноября, передает РИА «Новости». По словам Вучича, сербская спецслужба дополнительно свяжется с российскими коллегами для уточнения информации.

Вучич подчеркнул, что СВР является одной из самых сильных спецслужб мира, а Белград всегда уделяет внимание ее сообщениям. «Спасибо российским партнерам за информацию и оповещение, наша спецслужба с ними дополнительно свяжется, а мы защитим Сербию», – заявил президент журналистам.

Сербский лидер отметил, что власти внимательно анализируют заявления СВР, включая вопросы, связанные с поставками боеприпасов. По его мнению, организаторы «цветных революций» не откажутся от своих намерений из-за уже вложенных средств.

Вучич подчеркнул, что у радикалов может быть последняя попытка захватить власть силой, однако власти Сербии готовы к этому сценарию и не допустят дестабилизации в стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сербский посол в Москве Момчило Бабич заявил, что Сербия учла сообщения Службы внешней разведки России о подготовке европейскими странами «майдана» в Сербии.

Служба внешней разведки России сообщила, что Европейский союз пытается вести в Сербии подрывную деятельность, выделяя финансовую поддержку местным СМИ и неправительственным организациям.