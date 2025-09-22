Бойцы «Днепра» уничтожили группу спецназа ГУР Украины под Запорожьем

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, бойцы пятой роты 391-го полка 19-й дивизии группировки российских войск «Днепр» уничтожили численно превосходящую группу спецназа ГУР Украины, передает РИА «Новости». «Увар» рассказал, что бой произошел в районе населённого пункта Малые Щербаки в Запорожской области.

По словам «Увара», российская разведка выявила передвижение противника, после чего двое бойцов отправились для подтверждения данных, а затем к ним присоединилась группа штурмовиков. «Мы встретили наших пацанов и пошли зачищать. Подготовка была у них (ГУР) хорошая. Закидывали гранаты в подвал. Они их выкидывали обратно. Не из пугливых были. Бой длился не особо долго. Часа два. Их было около десяти человек. Нас было восемь человек. И еще неизвестно, сколько убежали», – рассказал «Увар».

Он добавил, что в разгар боя украинскому спецназу удалось вызвать поддержку ударных дронов для прикрытия отхода, а по российским позициям начали работать артиллерия, минометы и FPV-дроны. Несмотря на это, российские бойцы потерь не понесли. После боя были осмотрены тела противника, на которых обнаружили шевроны и нашивки с обозначением «ГУР МО Украины».

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения ВСУ потеряли элитный спецназ при попытке форсировать Днепр. Оператор БПЛА предотвратил атаку украинской диверсионной группы. Морпехи «Днепра» уничтожили украинскую ДРГ на Тендровской косе.