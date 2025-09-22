  • Новость часаПВО России за ночь сбила 114 украинских беспилотников
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем Европе миф о «вторжении» российских боевых самолетов
    Эксперт: Трамп приписал США заслуги СССР в Афганистане
    Путин рассказал, как едва не попал под перевернувшийся мотоцикл
    Названы страны с наибольшим гендерным разрывом в зарплате
    Аксенов сообщил уточненные данные по погибшим и раненым при атаке БПЛА на Крым
    Захарова ответила на реплику Макрона о хаосе при изъятии активов России
    Маск метафорической фразой объяснил причину убийства Кирка
    Депутат: Зеленский решил ударить Гуцул в поддержку Санду
    Орбан: Запад перестал быть образцом для подражания
    Мнения
    Никита Миронов Никита Миронов Армии НАТО нуждаются в защите

    Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Новый миропорядок меняет маршруты нефти и газа

    Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...

    5 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Государство повернулось лицом к проблеме миграции

    Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    27 комментариев
    22 сентября 2025, 07:17 • Новости дня

    Бойцы «Днепра» уничтожили группу спецназа ГУР Украины под Запорожьем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В населенном пункте Малые Щербаки бойцы пятой роты 391-го полка 19-й дивизии «Днепра» уничтожили около восьми спецназовцев ГУР Украины, несмотря на численное преимущество противника, рассказал боец подразделения с позывным «Увар».

    По его словам, бойцы пятой роты 391-го полка 19-й дивизии группировки российских войск «Днепр» уничтожили численно превосходящую группу спецназа ГУР Украины, передает РИА «Новости». «Увар» рассказал, что бой произошел в районе населённого пункта Малые Щербаки в Запорожской области.

    По словам «Увара», российская разведка выявила передвижение противника, после чего двое бойцов отправились для подтверждения данных, а затем к ним присоединилась группа штурмовиков. «Мы встретили наших пацанов и пошли зачищать. Подготовка была у них (ГУР) хорошая. Закидывали гранаты в подвал. Они их выкидывали обратно. Не из пугливых были. Бой длился не особо долго. Часа два. Их было около десяти человек. Нас было восемь человек. И еще неизвестно, сколько убежали», – рассказал «Увар».

    Он добавил, что в разгар боя украинскому спецназу удалось вызвать поддержку ударных дронов для прикрытия отхода, а по российским позициям начали работать артиллерия, минометы и FPV-дроны. Несмотря на это, российские бойцы потерь не понесли. После боя были осмотрены тела противника, на которых обнаружили шевроны и нашивки с обозначением «ГУР МО Украины».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения ВСУ потеряли элитный спецназ при попытке форсировать Днепр. Оператор БПЛА предотвратил атаку украинской диверсионной группы. Морпехи «Днепра» уничтожили украинскую ДРГ на Тендровской косе.

    21 сентября 2025, 11:39 • Новости дня
    Подполье сообщило о поражении базы F-16 ВСУ под Полтавой
    Подполье сообщило о поражении базы F-16 ВСУ под Полтавой
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В восточном пригороде Полтавы атакован крупный военный объект с разветвленной инфраструктурой, где были замечены истребители F-16, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, в пригороде Полтавы нанесен удар по крупной ремонтной базе Вооруженных сил Украины, сообщает РИА «Новости». Лебедев добавил, что объект располагается между селами Степное и Мироновка и включает разветвленную железнодорожную сеть, большие ангары, цеха и пандус для погрузки и разгрузки.

    По его словам, также были зафиксированы взрывы в Миргороде и его окрестностях, но детонации после них не наблюдалось.

    Координатор отметил, что еще один удар пришелся по району авиабазы, где ранее были замечены американские истребители F-16. Он добавил, что в субботу самолеты F-16 поднимались в воздух со стороны Полтавы и Миргорода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, одесское подполье пригрозило противодействием французским военным на Украине. Подполье также заявило о взрывах на авиабазе ВСУ под Одессой. Оно сообщило о ликвидации боевиков под Николаевом.

    Комментарии (3)
    20 сентября 2025, 01:27 • Новости дня
    Трамп прокомментировал нежелание украинцев продолжать войну

    Трамп: Не осуждаю нежелание украинцев продолжать конфликт

    Трамп прокомментировал нежелание украинцев продолжать войну
    @ Will Oliver/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп прокомментировал данные опроса, свидетельствующие о том, что большинство украинцев не настроены на продолжение вооруженного конфликта на Украине.

    В ответ на комментарий журналиста о том, что многие украинцы устали от конфликта и не желают его продолжения, Трамп сказал: «Я их не осуждаю», – передает ТАСС.

    По данным опроса Gallup, менее четверти украинцев выступают за продолжение военных действий, передает РИА «Новости».

    Трамп подчеркнул, что, по его мнению, конфликт «не должен был начинаться». Он добавил: «Этой войны не было бы, если бы президентом был я».

    Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты не тратят собственные средства на поддержку Украины, а основное финансирование поступает от НАТО, которое покупает американское вооружение.

    «Я не хочу зарабатывать за счет этой войны, но, по сути, мы зарабатываем на этой войне, потому что покупается наше оружие», – указал он.

    Трамп пояснил, что страны НАТО оплачивают танки и ракеты, которые впоследствии поступают в распоряжение альянса, а дальше распределяются по его усмотрению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предупредил представителей партии «Слуга народа» о необходимости «трудных решений» при ухудшении ситуации для ВСУ на поле боя.

    Украинские власти разрешили выезд молодых мужчин с Украины во время военного положения в конце августа. После вступления решения в силу, в социальных сетях появились ролики с очередями на пунктах пропуска.

    Комментарии (8)
    21 сентября 2025, 16:48 • Видео
    Запад вернет «ухилянтов» на Украину

    В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 08:21 • Новости дня
    В Кременских лесах обнаружены массовые захоронения украинских солдат

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На освобожденных территориях Кременских лесов российские военные обнаружили множество мест массовых захоронений украинских солдат, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, военные, продвигающиеся в районе Кременских лесов в Луганской народной Республике, постоянно находят стихийные захоронения украинских солдат, сообщает ТАСС.

    Марочко добавил, что тела погибших часто не эвакуируются, а оказываются захороненными прямо на месте, в том числе в воронках от артиллерийских разрывов.

    Он рассказал, что при продвижении в Серебрянском лесничестве военнослужащие России встречают множество скелетированных и мумифицированных останков украинских военнослужащих. Он отметил: «Только в районе одного из взводных опорных пунктов противника, который был захвачен нашими военнослужащими, в артиллерийской воронке обнаружено более 20 непогребенных тел».

    По словам эксперта, практически на всем пути через Кременские леса солдаты сталкиваются с сильным запахом разлагающихся тел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины теряют контроль над Кременскими лесами. Российские войска за сутки нанесли более 100 ударов по позициям ВСУ в районе Кременной. Подразделения ВСУ атаковали учреждение по уходу за пожилыми людьми в Кременной в Луганской народной республике.

    Комментарии (5)
    20 сентября 2025, 19:07 • Новости дня
    Балицкий предупредил о последствиях катастрофы на ЗАЭС для Европы

    Балицкий заявил о риске катастрофы для Европы из-за ударов ВСУ по ЗАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Возможная авария на Запорожской атомной электростанции из-за ударов ВСУ может привести к радиационным последствиям как для региона, так и для всей Европы, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Балицкий заявил в своем Telegram-канале, что потенциальная катастрофа на Запорожской атомной электростанции из-за постоянных атак Вооруженных сил Украины может затронуть не только Запорожскую область, но и всю Европу.

    «Киевскому режиму плевать. Они готовы рискнуть будущим всей планеты ради своих политических амбиций», – заявил Балицкий.

    По словам Балицкого, Запорожская АЭС продолжает функционировать благодаря защите России и самоотверженности сотрудников станции. Он подчеркнул, что делается все возможное, чтобы сохранить работоспособность объекта и предотвратить угрозу радиационной аварии на фоне продолжающихся атак.

    Губернатор также обратил внимание на недостаточное освещение ситуации в иностранных СМИ, несмотря на недавние визиты журналистов из США, Бразилии, Чехии и Франции на станцию. Он отметил, что их репортажи замалчиваются, а эксперты МАГАТЭ, которых эвакуировали во время последней атаки дронов, ограничиваются только формальными докладами о радиационном фоне.

    Балицкий выразил недовольство отсутствием решительных заявлений и осуждения обстрелов со стороны МАГАТЭ и западных стран. По его мнению, международное агентство и западные СМИ демонстрируют двойные стандарты и игнорируют угрозу безопасности миллионов людей ради политической конъюнктуры.

    Он пообещал, что региональные власти и персонал ЗАЭС продолжат защищать станцию, восстанавливать разрушенное и рассказывать правду о ситуации, чтобы предотвратить опасные игры с ядерной безопасностью.

    Ранее на территории вблизи топливных складов Запорожской АЭС вспыхнул пожар после артиллерийского обстрела.

    Глава Запорожской области Евгений Балицкий на прошлой неделе сообщил о сбитом FPV-дроне у территории ЗАЭС.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо указал на опасность обстрелов Запорожской АЭС и подчеркнул ответственность Украины и западных стран за возможные последствия.

    Комментарии (5)
    21 сентября 2025, 07:40 • Новости дня
    Десятки солдат ВСУ добровольно сдались в плен через специальный бот

    Tекст: Ирма Каплан

    Организатор российского проекта по разработке бота для помощи военнослужащим ВСУ добровольно сдаться в плен сообщил об успешной работе бота и десятках спасенных от гибели украинцев.

    «С помощью бота несколько десятков человек уже смогли перейти линию фронта и сейчас находятся в безопасности», – рассказал организатор проекта РИА «Новости».

    Группа российских волонтеров создала бот @FREE_SOLDIER2022 для помощи украинским гражданам, которых насильно мобилизовали в ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) или солдатам для добровольной сдачи в плен.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Херсонском и Запорожском направлениях солдаты ВСУ регулярно обращались с просьбой обеспечить возможность добровольно сдаться в плен, рассказали в российских силовых структурах.

    Группа украинских военных в Новониколаевке ошибочно оказалась на позициях российских войск и без сопротивления сдалась в плен.

    Комментарии (4)
    20 сентября 2025, 12:37 • Новости дня
    Минобороны заявило об ударе по производству дальнобойных ракет «Сапсан» на Украине
    Минобороны заявило об ударе по производству дальнобойных ракет «Сапсан» на Украине
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские вооруженные силы атаковали ночью предприятия украинского ВПК, куда входили объекты, связанные с разработкой оперативно-тактических комплексов «Сапсан», сообщили в Минобороны России.

    Российские войска в ночь на 20 сентября нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщает ТАСС.

    Удар был направлен по объектам, осуществляющим разработку оперативно-тактических комплексов «Сапсан», производству многоцелевых ударных и разведывательных беспилотников, роботизированной боевой техники, БПЛА-перехватчиков и барражирующих боеприпасов. «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – говорится в сообщении Минобороны России.

    Украинский ОТРК «Сапсан», созданный силами КБ «Южное» и завода «Южмаш», представляет собой многоцелевую ракету дальностью до 500 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России назвало видео о массовых убийствах в Буче постановкой киевских властей. Российские войска начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Военные России освободили населенный пункт Предтечино в ДНР.

    Комментарии (4)
    19 сентября 2025, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Муравку в ДНР и запорожскую Новоивановку
    Российские войска освободили Муравку в ДНР и запорожскую Новоивановку
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» продолжали активное наступление на территории Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области, освобожден населенный пункт Муравка. В то же время группировка войск «Восток» за минувшие сутки освободила Новоивановку в Запорожской области.

    Группировкой «Центр» нанесено поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, егерской, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны, нацгвардии и нацполиции Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом противник потерял до 3330 военнослужащих, два танка, 29 бронемашин и 13 артиллерийских орудий.

    За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, освободив населенные пункты Новониколаевка в Днепропетровской области, Ольговское и Новоивановка в Запорожской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, нескольких бригад теробороны и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 1860 военнослужащих, три танка, 11 бронемашин и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций РЭБ, три склада с боеприпасами и материальными средствами.

    В течение недели подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в Сумской области, отчитались в Минобороны.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили до 1250 военнослужащих, четыре танка, девять бронемашин и 16 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 42 склада с боеприпасами и матсредствами, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям танковой, четырех механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, бригад теробороны и нацгвардии.

    Противник при этом потерял более 1660 военнослужащих, два танка, 14 бронемашин и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 60 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 31 склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны, нацгвардии и нацполиции Украины.

    За последнюю неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1540 военнослужащих, два танка, 25 бронемашин, 24 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 15 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 30 складов.

    Между тем подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ, морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Противник потерял до 380 военнослужащих, танк, две бронемашины, пять артиллерийских орудий. Уничтожены 34 станции РЭБ, 22 склада с боеприпасами, горючим и матсредствами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили Ольговское в Запорожской области. В минувшие выходные российские войска освободили Новониколаевку в Днепропетровской области. За день до этого они освободили Новопетровское в Днепропетровской области.

    Комментарии (3)
    20 сентября 2025, 08:14 • Новости дня
    Командование ВСУ на три дня оставило военных без связи и еды
    Командование ВСУ на три дня оставило военных без связи и еды
    @ Efrem Lukatsky/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шестеро военнослужащих одной из украинских бригад провели трое суток на позиции без связи и еды после того, как командование не вышло с ними на контакт, сообщили в российских силовых структурах.

    Командование украинских войск оставило группу из шести военных на передовой без связи и продовольствия на три дня, передает ТАСС. Об этом рассказал военнослужащий 107-й отдельной бригады территориальной обороны, взятый в плен на харьковском направлении.

    «По показаниям пленного, он и пятеро его сослуживцев в течение трех суток находились на позиции без связи и еды. Командование про них забыло», – приводит агентство слова представителя российских силовых структур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киевские власти отправили взвод дезертиров к Оскольскому водохранилищу. Украинские пограничники отказались воевать в Курской области. Депутаты Верховной рады заявили, что военные, оказавшиеся за границей, не хотят возвращаться на Украину.

    Комментарии (4)
    20 сентября 2025, 07:59 • Новости дня
    Взрывы прогремели в городах Днепропетровской области Украины
    Взрывы прогремели в городах Днепропетровской области Украины
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Днепре (Днепропетровске) и других городах Днепропетровской области Украины прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

    В Днепре произошло как минимум четыре серии взрывов. Не менее двух серий взрывов было в Павлограде, передает ТАСС.

    Также взрыв прозвучал в Кривом Роге, передает РИА «Новости».

    Кроме того, трижды сообщалось о взрывах в Николаеве (Николаевская область Украины).

    «Военкоры Русской весны» пишут, что «массированный удар нанесен по объектам врага в Днепропетровске и Павлограде», а также сообщают об «огромных пожарах в городах». По имеющимся данным, «пылают промышленные предприятия». «Применены более 40 дронов и три ракеты», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрыв также прозвучал в Чернигове.

    Комментарии (2)
    19 сентября 2025, 09:04 • Новости дня
    Власти ДНР: Российские войска охватывают Северск

    Кимаковский сообщил о боях за Переездное и Выемку и охвате Северска

    Власти ДНР: Российские войска охватывают Северск
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На участках Переездного и Выемки продолжаются активные боевые действия, в ходе которых российские штурмовые группы охватывают Северск, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что российские штурмовые группы ведут активные штурмовые действия в населенных пунктах Переездное и Выемка, передает ТАСС.

    По его словам, в Переездном войска охватывают Северск с юга, а в Выемке выравнивают линию фронта.

    Он отметил, что украинские войска на этом участке терпят значительные потери.

    Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные за сутки вклинились в оборону украинских войск под Северском на линии боев шириной более двенадцати километров.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов во время инспекции группировки войск «Центр» заявил о продвижении ВС России по всей линии боевых действий в зоне спецоперации.

    Комментарии (3)
    20 сентября 2025, 08:29 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударах по складу ВСУ в Николаевской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Николаевской области были атакованы склад с боеприпасами и пункт размещения украинских военных, что привело к ощутимым потерям, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, удары были нанесены по складу боеприпасов и пункту размещения Вооружённых сил Украины в Николаевской области, передает РИА «Новости». Лебедев рассказал: «сообщают о прилетах в Снигиревском районе. Прилетело три раза, один из них по складу с боекомплектом, слышно было, и земля качнулась даже в Баштанке. Есть сильный прилет в расположение ВСУ».

    Украинские СМИ и мэр Николаева Александр Сенкевич ранее сообщали о серии взрывов в городе в ночь на субботу. По данным подполья, с места удара по пункту дислокации ВСУ вывезли не менее двух грузовиков с телами погибших, а также зафиксировано большое количество автомобилей скорой помощи.

    Лебедев отметил, что, по его оценке, число уничтоженных украинских военнослужащих может превышать 50 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, одесское подполье заявило о готовности противодействовать французским военным на Украине. Подполье также сообщило о взрывах на авиабазе вооруженных сил Украины под Одессой. Участники подполья заявили о ликвидации боевиков под Николаевом.

    Комментарии (5)
    20 сентября 2025, 12:21 • Новости дня
    Минобороны сообщило об освобождении Березового в Днепропетровской области
    Минобороны сообщило об освобождении Березового в Днепропетровской области
    @ Сергей Мирный/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Населенный пункт Березовое на Украине был освобожден военными группировки «Восток» в ходе продвижения, сообщило Минобороны России.

    Военные группировки «Восток» продолжили наступление и освободили населенный пункт Березовое Днепропетровской области, сообщает Telegram-канал Минобороны. Подразделения группировки продвигаются в глубину обороны противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские силы начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Военные РФ также освободили населенный пункт Предтечино в ДНР.

    Комментарии (0)
    20 сентября 2025, 08:57 • Новости дня
    Минобороны сообщило о сбитии 149 украинских БПЛА за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За прошедшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 149 украинских беспилотников самолетного типа в ряде российских регионов, включая Крым и акватории Черного и Азовского морей, сообщило Минобороны РФ.

    149 украинских беспилотников самолетного типа были уничтожены системами ПВО за прошедшую ночь, передает РИА «Новости». В сообщении Минобороны уточняется, что атаки БПЛА фиксировались с 23.00 19 сентября до 06.00 20 сентября.

    Наибольшее число беспилотных аппаратов было сбито в Ростовской области – 40 единиц. В Саратовской области уничтожено 27, в Брянской – 18, в Самарской – 15, в Крыму – 12, в Волгоградской – восемь, в Белгородской – четыре. По два дрона было сбито над Воронежской и Калужской областями, еще по одному – над Курской, Смоленской и Нижегородской областями. Также 15 беспилотников были ликвидированы над акваторией Черного моря и три – над Азовским морем.

    Ведомство подчеркнуло, что атаки были отражены силами дежурных расчетов ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило о ликвидации 80 беспилотников ВСУ над регионами России за ночь. Минобороны ранее уничтожило 38 украинских дронов за один день. Разработчик рассказал о мерах защиты автовокзалов на юге России от атак беспилотников.

    Комментарии (0)
    20 сентября 2025, 04:28 • Новости дня
    На подконтрольной Украине территории повреждена линия энергоснабжения ЗАЭС
    На подконтрольной Украине территории повреждена линия энергоснабжения ЗАЭС
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вторая резервная линия внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС «Ферросплавная-1», отключенная уже пятый месяц, повреждена на подконтрольной Украине территории, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

    Линия была отключена действием автоматики еще 7 мая и с тех пор не функционирует, в результате чего станция запитана только от единственной линии 750 кВ «Днепровская», идущей с территории Украины, передает ТАСС.

    «Место повреждения, по нашим данным, находится на той стороне реки (Днепр), то есть на той территории, которая контролируется Украиной. Будет ли она восстановлена, не будет – это будет решение либо какого-то международного соглашения, либо той стороны», – сообщил Черничук.

    Черничук отметил, что даже если Киев не станет восстанавливать резервную линию, у специалистов станции есть план компенсирующих мероприятий, однако внедрить их можно будет только после прекращения боевых действий, так как, «когда противник смотрит <...> с расстояния километра, тяжело что-то делать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября на ЗАЭС заявили о почти ежедневных обстрелах ВСУ. В августе директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в августе сообщала о критической ситуации на станции из-за обстрелов со стороны ВСУ.

    Комментарии (2)
    21 сентября 2025, 12:39 • Новости дня
    Минобороны заявило о потерях ВСУ свыше 1500 военных за сутки
    Минобороны заявило о потерях ВСУ свыше 1500 военных за сутки
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения российских войск продвинулись на нескольких направлениях и нанесли существенные потери противнику, уничтожив за сутки свыше 1500 украинских военнослужащих и значительное количество военной техники. сообщили в Минобороны России.

    Подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по украинским силам в районах Алексеевки, Андреевки, Искрисковщины, Варачино, Сенного и Павловки на территории Сумской области, передает Telegram-канал Минобороны. Сообщается о поражении трех механизированных, двух тяжелых механизированных бригад ВСУ и бригады территориальной обороны. На Харьковском направлении удары пришлись по позициям мотопехотной, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в Белом Колодезе, Великом Бурлуке, Польной и Волчанске.

    В результате действий российской армии в этих районах ВСУ потеряли более 185 солдат, танк, семь автомобилей, артиллерийское орудие, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

    Группировка войск «Запад» улучшила тактическое положение и нанесла удары по силам ВСУ в Купянске, Пристине, Нечволодовке в Харьковской области и в ряде населенных пунктов Донецкой народной республики. Потери украинской стороны оцениваются более чем в 225 военнослужащих, также уничтожены боевая бронированная машина Senator канадского производства, 16 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, десять станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

    Южная группировка заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение семи механизированным, штурмовой и горно-штурмовой бригадам ВСУ, а также частям морской пехоты, теробороны и нацгвардии в ДНР. Потери противника составили до 220 солдат, бронетранспортер М-113 производства США, две бронированные машины, 11 пикапов, пять артиллерийских орудий, две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и склад горючего.

    «Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю», – говорится в сообщении Минобороны. Российские военные нанесли удары по силам ВСУ в районах Димитрова, Николайполья, Родинского, Красного Лимана, Красноармейска в ДНР и Ивановки в Днепропетровской области. Потери украинской стороны превысили 500 военнослужащих, также уничтожены бронетранспортер М-113, три машины «Казак», шесть автомобилей и артиллерийское орудие.

    Группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны противника и нанесла удары по двум механизированным бригадам ВСУ, бригаде теробороны и бригаде нацгвардии в Запорожской и Днепропетровской областях. Потери ВСУ составили до 340 военнослужащих, также была уничтожена бронированная машина, 14 автомобилей и артиллерийское орудие.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям механизированной, горно-штурмовой бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ в Херсонской и Запорожской областях. Потери противника – до 45 военнослужащих, девять автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные и артиллерийские войска нанесли удары по местам запуска украинских беспилотников и пунктам дислокации ВСУ и иностранных наемников в 138 районах. Черноморский флот уничтожил два украинских безэкипажных катера в северо-западной части Черного моря.

    Средства ПВО сбили 65 беспилотников самолетного типа. С начала спецоперации на Украине, по данным Минобороны, уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 85 483 беспилотника, 628 зенитных ракетных комплексов, 25 198 танков и других боевых бронированных машин, 1592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 29 777 артиллерийских орудий и минометов, а также 42 309 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Соболевка в Харьковской области. Подразделения России заняли контроль над населенным пунктом Поддубное в ДНР. Войска России освободили населенный пункт Предтечино в ДНР. Российские части начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе.

    Комментарии (3)
    Главное
    Нетаньяху: Палестинского государства не будет к западу от реки Иордан
    Sohu: Россия ответила Японии на развертывание американских ракет у Курил
    В зоне СВО погиб поляк Ежи Тыц, руководивший мемориальным обществом «Курск»
    Трамп пообещал защитить Польшу и Прибалтику от России
    В Волгоградской области завершился финальный этап игры «Зарница 2.0»
    Подполье сообщило поражении базы F-16 ВСУ под Полтавой
    Старейшая жительница планеты рассмешила британского короля Карла III

    Каких автомобилей коснется новый утилизационный сбор

    Рост утилизационного сбора с 1 ноября напугал автомобилистов ростом цен. Это вылилось в ажиотажный спрос на иномарки, которые везут из третьих стран, в том числе из Китая и Южной Кореи. Однако новый сбор коснется только определенных автомобилей и не затронет массовый сегмент. К чему готовиться автомобилистам? Подробности

    Перейти в раздел

    Британцы довели Трампа до рукоприкладства

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда

    «Это не просто тренировка – это демонстрация Западу готовности к обороне Калининграда». Такими словами военные эксперты оценивают только что завершившиеся масштабные учения «Запад-2025». Как опыт спецоперации сказался и на технике, и на сценарии учений – и каким образом отрабатывалась защита Калининградской области? Подробности

    Перейти в раздел

    «Исламский ядерный зонтик» сыграет на руку Китаю

    Удар Израиля по Катару привел к крупным политическим последствиям – военной консолидации исламских стран. Саудовская Аравия (самое богатое государство Ближнего Востока) и Пакистан (обладатель ядерного оружия) подписали соглашение, согласно которому «нападение на одну сторону считается нападением на другую». Можно ли сказать, что перед нами начало создания «исламского НАТО»? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Запад вернет «ухилянтов» на Украину

      В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    • Израиль припугнули исламской ядерной бомбой

      Саудовская Аравия и Пакистан заключили военное соглашение о совместной обороне, соединив потенциал саудовских денег и пакистанского ядерного оружия. Это не только ответ Израилю, но и кризис стратегии США на Ближнем Востоке.

    • США отказали Британии по русскому вопросу

      Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, с точки зрения России, прошел замечательно, с точки зрения британской власти – плохо, а с точки зрения самого Трампа – невыносимо. Переговоры получились душные.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации