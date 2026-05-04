Татьяна Лазарева обвинила россиян в инфантильности

Tекст: Ольга Иванова

Лазарева (внесена в реестр иноагентов, а также в список террористов и экстремистов) раскритиковала россиян за особенности советского менталитета, передает Lenta.ru.

Своим мнением она поделилась в интервью журналистке Нино Росебашвили (признана иноагентом), которое вышло на YouTube.

По словам Лазаревой, жители России и других постсоветских государств якобы привыкли перекладывать ответственность на окружающих и различные институты.

«Вот это взращивалось в стране очень-очень долго, десятилетия. Вот и результат. Абсолютная какая-то инфантильность людей, нежелание задумываться, нежелание брать ответственность», – сказала она.

Кроме того, ведущая заявила, что выходцы из стран бывшего СССР совершенно не умеют наслаждаться жизнью. Она полагает, что причиной этому стала «постоянная необходимость выживать».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2025 года в Пресненский суд Москвы поступило второе уголовное дело против телеведущей о нарушении законодательства об иноагентах.

Ранее Росфинмониторинг внес Татьяну Лазареву в перечень террористов и экстремистов.

Весной 2024 года она заявила о радости из-за атак украинских беспилотников на российские города.