Tекст: Дмитрий Зубарев

Бывший руководитель внешнеполитического ведомства Германии Йошка Фишер категорически отверг идею формирования собственного арсенала, передает РИА «Новости». «Что я категорически не поддерживаю, так это национальный «ядерный зонтик» у Германии», – заявил политик, возглавлявший министерство с 1998 по 2005 год.

Свою позицию экс-министр объяснил историческими причинами, напомнив, что в прошлом страна принесла соседям войну. По его мнению, только американское военное присутствие гарантировало отсутствие страха перед возрождением немецкого национализма. Фишер также скептически оценил планы нынешнего руководства построить самую сильную армию в Европе к 2039 году.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон анонсировал расширение ядерного сдерживания Парижа на восемь европейских государств, включая Германию и Британию. В ответ на это заместитель главы МИД России Сергей Рябков предупредил о плачевных последствиях подобных игр для их участников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил о переговорах по совместному европейскому ядерному сдерживанию.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев указал на методичное внедрение идеи о собственном ядерном оружии Германии.