День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И если глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – символичнее даты не найти.4 комментария
Губернатор Развожаев сообщил об ограничении электроснабжения Севастополя
Временные ограничении электроснабжения введены в Севастополе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о временной мере в городе во избежание перегрузки электросетей – в городе ограничили электроснабжение.
«В Севастополе временно ограничено электроснабжение. Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме», – написал он.
Развожаев пояснил, что на объектах введен особый режим, социальные объекты тоже перешли на резервные схемы электроснабжения.
«Прошу вас с пониманием отнестись к временным трудностям. Как только станет ясен объем и сроки энергоограничений, то график будет опубликован в канале «Севастопольэнерго», – добавил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, при атаке ВСУ в Севастополе 25 июля пострадали три человека. До этого Крымэнерго сообщало, что Южный берег Крыма частично обесточен после атак ВСУ. Часть Севастополя 14 июля осталась без электричества после атаки ВСУ.