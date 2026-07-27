Губернатор Развожаев сообщил об ограничении электроснабжения Севастополя

Временные ограничении электроснабжения введены в Севастополе

Tекст: Катерина Туманова

«В Севастополе временно ограничено электроснабжение. Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме», – написал он.

Развожаев пояснил, что на объектах введен особый режим, социальные объекты тоже перешли на резервные схемы электроснабжения.

«Прошу вас с пониманием отнестись к временным трудностям. Как только станет ясен объем и сроки энергоограничений, то график будет опубликован в канале «Севастопольэнерго», – добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, при атаке ВСУ в Севастополе 25 июля пострадали три человека. До этого Крымэнерго сообщало, что Южный берег Крыма частично обесточен после атак ВСУ. Часть Севастополя 14 июля осталась без электричества после атаки ВСУ.



