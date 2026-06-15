Tекст: Антон Антонов

«В Черниговской области на полигонах учебного центра «Десна» произошли столкновения мобилизованных военнослужащих с инструкторами, в ходе которых солдаты ВСУ убили нескольких инструкторов. Мятеж подавлен, личный состав 534 инженерно-саперного батальона «Тиса», в составе которого были зачинщики, в полном составе переведён на полигоны ВСУ около города Звягель (Житомирская область)», – сообщил канал «Северный Ветер» в «Максе».

По имеющимся данным, сейчас в блиндажах остаются десятки мобилизованных солдат с внутренними кровотечениями, которые не получают медицинскую помощь.

На Сумском направлении штурмовики «Севера» продолжают продвижение вглубь Сумской области. Удары наносятся по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Брусков, Марьино, Графского, Груновки, Могрицы, Ямполя, Чернацкого, Свердлово и поселка Хотень.

В Шосткинском районе идут стрелковые бои в Бачевске и его окрестностях, а подразделения РХБЗ «Севера» применили тяжелые огнеметные системы по позициям украинских пограничников у города Середина-Буда. В Сумском районе российские штурмовики продвинулись на 19 участках до 600 м, бои идут в Иволжанском, Писаревке, селе Новая Сечь и вокруг них.

В Краснопольском районе столкновения идут в лесных массивах, у села Михайловка и вдоль железнодорожных путей к райцентру, российские штурмовые группы продвинулись до 400 м. Подразделения РХБЗ нанесли удары тяжелыми огнеметными системами по опорному пункту ВСУ.

На Харьковском направлении «Северяне» расширяют полосу безопасности, нанося удары по силам ВСУ в районах Барановки, Казачьей Лопани, Избицкого, Бугаевки, Белого Колодезя, Митрофановки, Варваровки, Славгорода и села Уды.

Российское наступление продолжается в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесах. На Волчанском направлении российские штурмовые подразделения продвинулись на десяти участках до 100 м, бои идут в селе Лосевка и лесах Волчанского района, где взяты в плен два военнослужащих ВСУ.

Подразделения РХБЗ группировки «Север» применили тяжелые огнеметные системы по позициям ВСУ в районе села Малая Волчья. На Великобурлукском направлении российские штурмовые группы ведут бои в лесных массивах у Петро-Ивановки и продвинулись на двух участках до 500 м.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 170 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях). Два военнослужащих 159 омбр взяты в плен», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие группировки войск «Север» выяснили способы маскировки боевиков ВСУ среди мирного населения в Черниговской области.

ВСУ спешно восполняют потери на Черниговском направлении.

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