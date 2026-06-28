Путин прибыл на съезд «Единой России»

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин прибыл на первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия», который проходит в Москве в воскресенье, передает РИА «Новости». Также на съезд приехал премьер-министр Михаил Мишустин.

На нынешнем этапе партийного форума планируют утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва. Выборы нового состава нижней палаты парламента назначены на 20 сентября 2026 года. Ранее Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму «важнейшим внутриполитическим событием страны».

Михаил Мишустин, как подчеркивается, не состоит ни в одной политической партии, однако регулярно проводит встречи с думскими фракциями. Его участие в съезде подчеркивает внимание правительства к формированию будущего состава парламента и предстоящей избирательной кампании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве состоится предвыборный съезд «Единой России» для выдвижения кандидатов в Госдуму.

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении выборов депутатов Государственной думы 20 сентября 2026 года.

Президент Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим политическим событием в жизни страны.