Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
США объявили о пошлинах в 100% на импортные беспилотники
Белый дом объявил о пошлинах от 15% до 100% на импортные беспилотники
На импортные беспилотники и комплектующие к ним вводятся пошлины от 15% до 100%, сообщил Белый дом.
В сообщении сказано, что глава американского государства Дональд Трамп подписал прокламацию, «направленную на устранение угрозы национальной безопасности, которую создает импорт беспилотников и комплектующих к ним, в том числе за счет укрепления американской отрасли беспилотных систем и ее цепочек поставок», передает РИА «Новости».
Согласно опубликованным параметрам, максимальная ставка в 100% коснулась беспилотников, наиболее чувствительных с точки зрения безопасности США, включая аппараты с максимальной взлетной массой более 25 кг и с функцией тепловизионной съемки. Такая же ставка установлена на док-станции и критически важные компоненты.
На более мелкие беспилотники без указанных характеристик и прочие комплектующие введена пошлина в 25%.
Для продукции из Евросоюза, Японии, Лихтенштейна, Южной Кореи, Швейцарии и Тайваня предусмотрена льготная ставка в 15%, для Британии – 10%, при условии что почти все оборудование, программное обеспечение и технологии произведены в этих странах или в США.
Новые пошлины начнут действовать через 21 день после подписания прокламации, а для менее чувствительных компонентов беспилотников – через 180 дней.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце 2025 года администрация США запретила импорт и продажу иностранных беспилотников и ключевых комплектующих из-за угрозы национальной безопасности, за исключением отдельных случаев для армии и служб безопасности.
Ранее была подписана серию указов, призванных развивать собственное производство БПЛА в США и повысить защиту от современных угроз, включая кибербезопасность.