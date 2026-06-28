Путин отметил судьбоносное время проведения съезда «Единой России»

Tекст: Ольга Иванова

Первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» проходит в воскресенье в Москве, передает РИА «Новости». На мероприятии выступил президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул особое значение нынешнего форума правящей партии. «Съезд «Единой России», нашей ведущей политической партии, проходит в сложное, можно сказать, в судьбоносное для страны время, в период коренной, системной трансформации всего мира», – сказал российский лидер в ходе пленарного заседания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин прибыл на первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» в Москве вместе с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Предвыборный съезд «Единой России» в столице выдвинет кандидатов на выборы депутатов Госдумы девятого созыва, а парламентская кампания началась 16 июня указом президента.

Президент Владимир Путин на совещании по обеспечению безопасности на предстоящих выборах заявил о переломном историческом моменте для России.