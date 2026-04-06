Tекст: Катерина Туманова

По ее словам, эксперты продолжают работы по извлечению тел погибших граждан.

«Сегодня извлечено 12 тел. Для идентификации их личности и установления причин смерти назначены судебные экспертизы, в том числе и медико-криминалистические», – передает ТАСС.

Параллельно ведутся допросы местных жителей и фиксируются свидетельства агрессии со стороны Украины против гражданского населения. По словам Марковской, до 2022 года Северодонецк оставался под контролем вооруженных формирований Украины, а при отступлении украинские военные расстреливали мирных жителей за попытки получить российское гражданство и принятие гуманитарной помощи.

Захоронение у поселка Лесная Дача, по словам следствия, появилось стихийно, так как дорога к нему находилась за границей города и считалась относительно безопасной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители СК России сообщали об извлечении еще 12 тел в этом районе, а до этого было обнаружено более 260 тел погибших, многие из которых имели пулевые и осколочные ранения, минно-взрывные травмы и отсутствующие конечности.

В Попасной Луганской Народной Республики обнаружили многочисленные стихийные захоронения, где могут находиться останки более 100 мирных жителей.

В Красноармейске, Димитрове и окрестностях российские военнослужащие нашли более 200 стихийных захоронений погибших при атаках ВСУ мирных жителей.