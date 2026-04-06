Следователи обнаружили еще 12 тел в захоронении у Лесной Дачи в ЛНР
В ходе расследования обстоятельств массового захоронения у поселка Лесная Дача под Северодонецком обнаружены еще 12 тел мирных граждан, сообщила старший помощник руководителя управления Елена Марковская.
По ее словам, эксперты продолжают работы по извлечению тел погибших граждан.
«Сегодня извлечено 12 тел. Для идентификации их личности и установления причин смерти назначены судебные экспертизы, в том числе и медико-криминалистические», – передает ТАСС.
Параллельно ведутся допросы местных жителей и фиксируются свидетельства агрессии со стороны Украины против гражданского населения. По словам Марковской, до 2022 года Северодонецк оставался под контролем вооруженных формирований Украины, а при отступлении украинские военные расстреливали мирных жителей за попытки получить российское гражданство и принятие гуманитарной помощи.
Захоронение у поселка Лесная Дача, по словам следствия, появилось стихийно, так как дорога к нему находилась за границей города и считалась относительно безопасной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, представители СК России сообщали об извлечении еще 12 тел в этом районе, а до этого было обнаружено более 260 тел погибших, многие из которых имели пулевые и осколочные ранения, минно-взрывные травмы и отсутствующие конечности.
В Попасной Луганской Народной Республики обнаружили многочисленные стихийные захоронения, где могут находиться останки более 100 мирных жителей.
В Красноармейске, Димитрове и окрестностях российские военнослужащие нашли более 200 стихийных захоронений погибших при атаках ВСУ мирных жителей.