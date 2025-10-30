России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».10 комментариев
В ЛНР сообщили о захоронении более 100 жителей в Попасной
В Попасной Луганской Народной Республики обнаружены многочисленные стихийные захоронения, где могут находиться останки более 100 мирных жителей, погибших из-за ударов ВСУ, сообщил руководитель межведомственной рабочей группы (МРГ) по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти Даниил Стяжкин.
По его словам, останки свыше ста гражданских лиц, погибших в результате агрессии Вооруженных сил Украины, могут находиться в захоронениях на территории Попасной, передает ТАСС. «Там, в Попасной, большое количество стихийных захоронений, также часть тел находится под завалами. Мы допускаем, что там будет более 100 одиночных захоронений мирных жителей», – заявил Стяжкин.
Работы на территории Попасной запланированы на 2026 год. До конца текущего года специалисты сосредоточат усилия на изучении массового захоронения у Северодонецка – в поселке Лесная Дача, где, по предварительным данным, покоятся до 500 жертв агрессии Киева. По словам Стяжкина, жители ЛНР остаются под завалами строений в разных муниципалитетах, однако масштабные работы по их извлечению пока не организованы. Он отметил: «Извлечение тел из-под завалов – это большая, комплексная работа... Но пока работа по извлечению из-под завалов у нас еще не организована».
Попаснянский район подвергся серьезным разрушениям во время боев за его освобождение в 2022 году. Ранее местные власти сообщали, что в городе повреждено до 96% зданий. Межведомственная рабочая группа, занимающаяся поиском и идентификацией захоронений, создана указом главы ЛНР в 2021 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, командир батареи самоходных гаубиц 2С3 «Акация» Николай Никонов помог освободить село Попасное под Луганском, находясь на чердаке дома на окраине населенного пункта.