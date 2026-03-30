СК возобновил работы по извлечению тел у Лесной Дачи в ЛНР
Российские следователи вновь начали извлекать тела погибших мирных жителей у поселка Лесная Дача в ЛНР, где ранее обнаружили массовое захоронение.
Следственный комитет России возобновил работы по извлечению тел мирных жителей в районе массового захоронения у поселка Лесная Дача под Северодонецком в ЛНР, передает РИА «Новости».
Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, мероприятия проходят в рамках уголовного дела по признакам применения запрещённых методов ведения войны и геноцида.
Петренко уточнила, что работы были возобновлены с наступлением весеннего сезона: «Только в первый день офицеры ведомства извлекли 12 тел. Для идентификации их личности и установления причин смерти назначены судебные экспертизы, в том числе и медико-криминалистические», – сказала она.
По данным следователей, ранее в этом месте были найдены более 260 тел мирных граждан. У многих погибших были зафиксированы пулевые и осколочные ранения, минно-взрывные травмы, а также частичное отсутствие конечностей.
Представитель СК добавила, что после входа российских военных в Северодонецк в 2022 году украинские националисты, отступая, расстреливали тех, кто стремился стать гражданином России или получал гуманитарную помощь. Некоторые жители города прятались в подвалах, которые зачастую становились их последним убежищем.
Следователи считают, что в братской могиле у поселка Лесная Дача могут находиться еще около 300 тел. Тела туда приносили местные жители, пытаясь предать земле погибших в относительно безопасном месте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Попасной Луганской Народной Республики обнаружили многочисленные стихийные захоронения, где могут находиться останки более 100 мирных жителей.
В Красноармейске, Димитрове и окрестностях российские военнослужащие нашли более 200 стихийных захоронений погибших при атаках ВСУ мирных жителей.