СК возобновил работы по извлечению тел у Лесной Дачи в ЛНР

Tекст: Ольга Иванова

Следственный комитет России возобновил работы по извлечению тел мирных жителей в районе массового захоронения у поселка Лесная Дача под Северодонецком в ЛНР, передает РИА «Новости».

Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, мероприятия проходят в рамках уголовного дела по признакам применения запрещённых методов ведения войны и геноцида.

Петренко уточнила, что работы были возобновлены с наступлением весеннего сезона: «Только в первый день офицеры ведомства извлекли 12 тел. Для идентификации их личности и установления причин смерти назначены судебные экспертизы, в том числе и медико-криминалистические», – сказала она.

По данным следователей, ранее в этом месте были найдены более 260 тел мирных граждан. У многих погибших были зафиксированы пулевые и осколочные ранения, минно-взрывные травмы, а также частичное отсутствие конечностей.

Представитель СК добавила, что после входа российских военных в Северодонецк в 2022 году украинские националисты, отступая, расстреливали тех, кто стремился стать гражданином России или получал гуманитарную помощь. Некоторые жители города прятались в подвалах, которые зачастую становились их последним убежищем.

Следователи считают, что в братской могиле у поселка Лесная Дача могут находиться еще около 300 тел. Тела туда приносили местные жители, пытаясь предать земле погибших в относительно безопасном месте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Попасной Луганской Народной Республики обнаружили многочисленные стихийные захоронения, где могут находиться останки более 100 мирных жителей.

В Красноармейске, Димитрове и окрестностях российские военнослужащие нашли более 200 стихийных захоронений погибших при атаках ВСУ мирных жителей.