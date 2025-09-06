Путин присудил Лепсу орден Дружбы за вклад в культуру

Певец Григорий Лепс получил орден Дружбы за развитие культуры

Tекст: Евгения Караваева

Президент России Владимир Путин наградил певца Григория Лепса орденом Дружбы, передает ТАСС. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается: «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Дружбы Лепсверидзе Григория». Орден вручается за особые заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, а также активную работу в области культуры.

Григорий Лепс известен как один из самых популярных российских исполнителей, неоднократно становился лауреатом престижных премий и участвовал в значимых культурных событиях страны.

