Путин присудил Лепсу орден Дружбы за вклад в культуру
Певец Григорий Лепс получил орден Дружбы за развитие культуры
Владимир Путин официально отметил заслуги Григория Лепса в развитии отечественной культуры, вручив ему государственную награду.
Президент России Владимир Путин наградил певца Григория Лепса орденом Дружбы, передает ТАСС. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе отмечается: «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Дружбы Лепсверидзе Григория». Орден вручается за особые заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, а также активную работу в области культуры.
Григорий Лепс известен как один из самых популярных российских исполнителей, неоднократно становился лауреатом престижных премий и участвовал в значимых культурных событиях страны.
