Израильская авиация разрушила последний мост через реку Литани

Al Jazeera: ВВС Израиля уничтожили последний мост через реку Литани
Израильские военные самолеты нанесли удар по мосту Касмия на юге Ливана, полностью разрушив переправу, связывавшую регион с долиной Бекаа.
Авиация Армии обороны Израиля уничтожила последний функционирующий мост через реку Литани, передает телеканал Al Jazeera.
Разрушенный объект обеспечивал транспортное сообщение между южными районами Ливана и долиной Бекаа.
По данным источников, удар пришелся по мосту Касмия, расположенному в окрестностях города Тир. В результате переправа была полностью выведена из строя.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал уничтожить все мосты через реку Литани.
Ранее самолеты израильских ВВС разрушили переправу в районе Зрария.
Уничтоженный в районе Касмия объект мост восстановили российские военнослужащие.