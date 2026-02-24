Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское.8 комментариев
Грузинский бизнесмен потребовал от дочери миллиардера Березкина 1,6 млрд рублей
Предприниматель из Грузии через суд потребовал от дочери миллиардера Григория Березкина Анны Тюшкевич исполнить обязательства по приобретению апартаментов стоимостью более 1,5 млрд рублей.
Исковое заявление Давида Хидашели к Анне Тюшкевич поступило в Хорошевский суд Москвы, передает РИА «Новости».
Истец настаивает на заключении договора купли-продажи объектов в элитном жилом комплексе. Сумма сделки оценивается в 1,6 млрд рублей. Беседа по делу назначена на второе марта.
Как пояснили в суде, ответчица ранее выступала покупателем указанной недвижимости в рамках предварительного договора. Теперь владелец активов намерен добиться завершения сделки в принудительном порядке.
Тюшкевич является дочерью Григория Березкина, владеющего группой компаний «ЕСН». Этот холдинг занимается инвестициями в энергетику и медиабизнес. Сама Тюшкевич ранее возглавляла газету «Метро».
В 2025 году дочь грузинского предпринимателя Бадри Патаркацишвили получила компенсацию за купленный в Лондоне особняк.