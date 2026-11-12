«Ржавый кинжал» наткнулся на российскую ПВО

Tекст: Борис Джерелиевский

Минобороны России сообщило, что системы ПВО уничтожили сразу четыре крылатые ракеты AGM-188A Rusty Dagger («Ржавый кинжал»), которые ВСУ запустили по российской территории. Это первое подтверждение того, что противник начал применять боеприпасы этого типа.

AGM-188A разработала американская компания Zone 5 Technologies в рамках программы ERAM (Extended Range Attack Munition, «ударный боеприпас повышенной дальности»). Программа стартовала в 2024 году: ее цель – создать дешевый авиационный боеприпас «воздух – земля» с прицелом на поставки ВСУ.

В основу концепции лег опыт применения на Украине британско-французских крылатых ракет Storm Shadow/SCALP и американских ОТР ATACMS. Несмотря на высокие характеристики, их успешно перехватывали российские расчеты ПВО. Чтобы прорвать оборону, противник пытался перегружать ее менее ценными ракетами РСЗО «Ольха» и ОТР «Точка-У», расчищая дорогу натовским ракетам, но от этой тактики пришлось отказаться из-за высокой стоимости.

Идею нового подхода разработчикам подсказали российские БПЛА «Герань-2» – массовые и дешевые аппараты, истощающие ПВО. Однако со временем против этих медленных беспилотников ВСУ научились эффективно применять мобильные огневые группы, ствольные зенитные установки, вертолеты и дроны-перехватчики.

Стало очевидно, что массовые ударные средства должны перейти на новый уровень: стать реактивными и недосягаемыми для легкой ПВО, заставляя тратить на них дорогие зенитные ракеты, но оставаться дешевыми в производстве. От нового боеприпаса требовались высокая точность и достаточная мощность боевой части для поражения командных пунктов, узлов ПВО, логистических центров и мостов, а также большая дальность пуска, чтобы самолет-носитель не входил в зону действия ПВО.

Именно такие боеприпасы и создали российские оборонные предприятия. Последний пример – гибрид БПЛА и крылатой ракеты «Дань-Т», который не так давно начали применять в зоне спецоперации, в том числе с вертолетов-носителей.

Еще один образец – реактивная «Герань-5» (воздушного базирования у нее нет). AGM-188A занимает ту же тактическую нишу, и характеристики у этих изделий сходны. Сходство объясняется тем, что конструкторы обеих стран сделали одинаковые выводы из опыта боевых действий и вели разработки почти параллельно.

Но фактически западные оружейники идут по стопам российского ВПК.

По открытым данным, масса AGM-188A – около 225 кг, поэтому ее можно подвешивать на стандартные пилоны большинства истребителей без модернизации. Длина ракеты – 2,64 м. Силовая установка – малоразмерный турбореактивный двигатель PBS TJ80 американского филиала чешской PBS Group: использование готового коммерческого двигателя с гражданского рынка заметно снизило затраты на производство.

Дальность полета – не менее 460 км, а при запуске с большой высоты на высокой скорости с облегченной боевой частью заявлена до 930 км. Скорость – 690-735 км/ч. Осколочно-фугасная боевая часть массой около 45 кг способна поражать защищенные объекты. Для сравнения: у российских систем этого класса («Дань-Т» и «Герань-5») боевая часть заметно больше, 100-150 кг, что делает их куда более убойным оружием.

Система наведения комбинированная. Приемник GPS с помехозащищенной антенной CRPA и инерциальная навигационная система (INS) обеспечивают полет в условиях РЭБ, маршрут корректируется по рельефу местности визуальной системой, а на финальном участке включается оптико-электронная головка с функцией распознавания цели. Заявленное круговое вероятное отклонение – менее 10 метров.

Первое испытание Rusty Dagger прошло 21 января 2025 года на полигоне Эглин во Флориде, а демонстрация наземного варианта (Block 40) состоялась в октябре 2026 года, как раз когда на учениях «Центр-2026» «Дань-Т» запускали с наземной установки. Американская ракета допускает и паллетизированный запуск: боеприпасы загружают в специальный паллет, сбрасывают на парашюте с рампы транспортного самолета С-17 или EC-130, и ракеты стартуют уже в воздухе. Эту технологию разрабатывали для массированных залпов на случай конфликта с Китаем.

В августе 2025 года Госдепартамент США одобрил продажу Украине до 3350 ракет AGM-188A и сопутствующего оборудования на 825 млн долларов, причем большую часть расходов взяли на себя европейские страны. Первая крупная партия должна была поступить в ВСУ в октябре 2026 года, и, судя по всему, так и случилось.

Поскольку у Украины острая нехватка авиационных носителей для массированных залпов, для ракеты в ускоренном темпе создали наземную модификацию Block 40 со съемным твердотопливным ускорителем в хвостовой части. По словам президента Zone 5 Кайла Макхаймера, путь от проектирования наземной версии до ее демонстрации занял менее трех месяцев, а еще он упомянул возможность запуска из грузовых контейнеров. Пусковые установки в стандартных контейнерах можно маскировать под гражданские фуры.

Малые габариты и полет на сверхмалой высоте делают «Ржавый кинжал» непростой целью. Главная угроза – в потенциальной массовости:

такие ракеты способны перегрузить и истощить противовоздушную оборону. Использовать против них дорогие зенитные ракеты комплексов дальнего и среднего действия экономически невыгодно, поэтому рациональнее применять комплексы ближнего действия и зенитную артиллерию, такие как «Панцирь-С», «Крона», «Стрела-10» и ЗАК-30 «Цитадель».

В конечном счете, ставка на дешевые и массовые крылатые ракеты вроде AGM-188A – это попытка ВСУ переломить ситуацию на фронте за счет количества ударных средств, но в этой гонке на истощение Россия имеет явное превосходство. На фоне критического дефицита ПВО у Украины российская противовоздушная оборона – мощная, глубоко эшелонированная система с налаженным серийным производством комплексов всех уровней.

Способность быстро адаптироваться к новым угрозам и противопоставлять массовым запускам экономически обоснованные средства перехвата делает российскую оборону значительно сильнее. А значит, очередное «чудо-оружие» противника становится обычной целью для наших зенитчиков – что и показало успешное уничтожение сразу четырех этих ракет.