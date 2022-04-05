Песков назвал обвинения в адрес России по Буче «срежиссированным трагическим шоу»

Все обвинения в адрес России по ситуации в украинской Буче не просто беспочвенны, а являются «хорошо срежиссированным трагическим шоу», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Говоря о возможном расследовании ситуации, он заявил, что сейчас «нужно подумать, насколько возможно сейчас действительно беспристрастное расследование, нейтральное и неангажированное».

«Мы по-прежнему настаиваем, что любые обвинения в адрес российской стороны, в адрес российских военных, они не просто являются беспочвенными, а это хорошо срежиссированное шоу, ни что иное – трагическое шоу», – передает слова Пескова ТАСС.

Представитель Кремля пояснил, что Запад «закрыл глаза и уши шорами» и не хочет слушать позицию России, которую ранее «достаточно системно излагал» постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, а также Минобороны.

«Данные излагались, другое дело, такое ощущение, что коллективный Запад просто закрыл глаза и уши шорами и не хочет ни о чем слушать. Это, к сожалению, является реальностью, мы, несмотря на это, все-таки имеем в виду активно продвигать нашу аргументацию», – пояснил Песков.

Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче.

В Минобороны России это назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию.

В ООН пообещали дать оценки по событиям в Буче. США собрались ужесточить санкции против России на фоне ситуации в Буче.

Напомним также, что советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Зеленскому может быть нужен фейк о «зверствах» в Буче.

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