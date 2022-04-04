В ООН пообещали дать оценки по событиям в Буче

Толпа с флагами Украины напала на участников акции в поддержку России в Греции

В Афинах провели автопробег «За мир! За Россию! За Грецию!», в котором приняли участие до 200 машин, сообщают информационные агентства. На его участников напали, предположительно, мигранты из Грузии с украинскими флагами.

Один из организаторов мероприятия Панайотис Ксантопулос посетовал, что «антироссийская истерия достигла апогея». Он заверил, что «большинство греков – 70–80% – сочувствуют русским и русскоязычным», передает РИА «Новости».

«Пришла пора показать, что мы есть, что у нас есть свои права, что не могут выгонять русских женщин с работы, бить наших мальчиков за то, что они говорят по-русски, выгонять студентов из вузов. Это больше не может продолжаться. Поэтому мы решили сделать пробег. Даже из Александруполиса приехали люди, из Ламии», – рассказал Ксантопулос.

Другой организатор Константинос Димитриадис также заявил, что «большинство греков всегда поддерживали и поддерживают Россию». «Мы вместе с вами. И полиция вместе с нами», – заявил он.

Маршрут участников автопробега проходил через центр Афин. На улицах многие жители приветствовали автопробег – приветственно махали, кричали «Россия!». Акция завершилась у памятника советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции в 1941–1944 годах. У памятника прошел митинг. Ксантопулос отметил, что в Греции «лежат погибшие советские воины, из которых 40% украинцы», а «бандеровцы надругались над их памятью». Люди скандировали «Греция, Россия, православие», «Мы с Россией», «Мы за Россию». Организаторы выразили благодарность правоохранителям за организацию порядка.

Ксантопулос сообщил, что во время автопробега «пару ребят избили». Он призвал «ни в коем случае» не мстить, поскольку «полиция сделала все, что надо». Около 200 человек с украинскими флагами пыталась помещать акции, но полиция не позволила им перекрыть дорогу. В нескольких сотнях метров на двух греков, машина которых отстала от колонны, напали несколько десятков человек. Жертвы нападения рассказали, что напавшие «пытались вырвать российский и греческий флаг, начали бить по машине». Одному из пострадавших «кастетом разбили голову». Сообщается, что «их было человек 40, но задержать никого не удалось, они сразу убежали, как только появилась полиция», нападавшие были мигрантами из Грузии.

Кроме того, сообщается, что травмы руки получила семилетняя девочка (у ребенка двойное гражданство – России и Греции). Ее мать Светлана рассказала, что «полиция перекрыла дорогу в районе площади Омония и сказала свернуть на улицу Минандру». «Мы оказались там как в ловушке. С двух сторон стояли украинцы, впереди был светофор, и мы не могли проехать. Они вырвали из рук у дочери российский флаг и ударили ее древком по руке, разбили руку до крови ребенку. С другой стороны машины у нас был греческий флаг. Они его также схватили, они выбили стекла с обеих сторон», – сообщила она.

По ее словам, полиция велела уезжать, но «не пыталась остановить нападавших». В больнице ребенку оказали помощь, а в отделении полиции направили к судебному медэксперту. В полицию подано заявление по факту нападения.

Накануне акция в поддержку независимости ДНР и ЛНР, а также действий России на Украине прошла в Нью-Йорке. Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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