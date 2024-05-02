Синоптик предупредил о резком похолодании в европейской части России

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, с 3 по 5 мая ночные и утренние температуры на территории европейской части России опустятся до минус 6 градусов, передает РИА «Новости».

Сильнее всего похолодает в центральных регионах. В Костромской области прогнозируются заморозки до минус 6 градусов, в Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской областях – до минус 3 градусов, в Рязанской области – до минус 2 градусов, в Московской и Калужской областях – до минус 1 градуса.

Заморозки затронут даже южные регионы. 4-5 мая в Астраханской области и Калмыкии температура опустится до 0 – минус 3 градусов.

В Тамбовской, Воронежской и Ростовской областях ожидаются заморозки до минус 5 градусов, а во всем Приволжском федеральном округе - до минус 6 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей столицы об «арктическом вторжении», которое начнется в четверг.