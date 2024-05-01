Москвичей предупредили об «арктическом вторжении»

Tекст: Валерия Городецкая

«В тыл высотного циклона поступит первая порция холодного воздуха, из-за чего под утро в Москве посвежеет до плюс 3-8, а днем не выше плюс 9-14», – пояснил Тишковец, передает РИА «Новости».

По словам синоптика, в пятницу температура воздуха опустится до -1...+4 градусов, днем столбик термометра поднимется до плюс 10 градусов.

В ночь на субботу в столице ожидаются заморозки до 0...-3 градусов, а вечером начнутся дожди, сообщил Тишковец.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, каким будет лето 2024 года в России.