Рогов: В Работино остались незначительные очаги сопротивления

Tекст: Алексей Дегтярев

В Работино остались лишь «небольшие точки сопротивления», вероятно, они оказывают сопротивление, поскольку «не понимают, что уже все», сказал Рогов ТАСС.

Он добавил, что у этих подразделений ВСУ «нет реальной оценки ситуации», это «два-три человека максимум».

Ранее под Работино сдался украинский военный, он заявил, что небольшое количество молодых военнослужащих ВСУ принимает участие в выполнении задач на передовой, остальные боевики старше 50 лет.