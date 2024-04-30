Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.0 комментариев
Рогов: В Работино остались незначительные очаги сопротивления
В населенном пункте Работино в Запорожской области остались лишь отдельные незначительные очаги сопротивления украинской армии, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В Работино остались лишь «небольшие точки сопротивления», вероятно, они оказывают сопротивление, поскольку «не понимают, что уже все», сказал Рогов ТАСС.
Он добавил, что у этих подразделений ВСУ «нет реальной оценки ситуации», это «два-три человека максимум».
Ранее под Работино сдался украинский военный, он заявил, что небольшое количество молодых военнослужащих ВСУ принимает участие в выполнении задач на передовой, остальные боевики старше 50 лет.