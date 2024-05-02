По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.0 комментариев
Центр детского творчества попал под обстрел ВСУ в Донецке
Вооруженные силы Украины обстреляли центр детского творчества, расположенный в многоквартирном доме в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Он уточнил в своем Telegram-канале, что в детском центре повреждено остекление.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ нанесли удар по указанному району в 11.35 двумя снарядами «натовского» калибра 155 мм, передает РИА «Новости».
Ранее ВСУ нанесли удар по Крыму ракетами ATACMS.