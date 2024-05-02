Арбитраж отказал АСВ в признании недействительным договора купли-продажи АО «Киви»

Tекст: Алексей Дегтярев

АСВ отказали в признании недействительным договора о купле-продаже, договора залога и обременения акций, передает ТАСС со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Международная компания Qiwi plc, говоря об иске АСВ, заявляла, что не считает разумной отмену сделки по продаже этих активов.

В АСВ намерены обжаловать решение арбитража об отказе в удовлетворении требований, заявили в агентстве.

До этого в апреле Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства временной администрации Киви-банка в лице АСВ о принятии обеспечительных мер в виде ареста акций АО «Киви». Акции принадлежат Qiwi plc или Fusion Factor Fintech Limited.

В феврале ЦБ февраля отозвал лицензию на проведение банковских операций у Qiwi-банка.

АСВ объявляло о начале выплат страхового возмещения вкладчикам Qiwi-банка.