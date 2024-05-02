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Арбитраж отказал АСВ в признании недействительным договора купли-продажи АО «Киви»
Агентству по страхованию вкладов (АСВ) отказано в признании недействительным договора купли-продажи акций АО «Киви» гонконгской Fusion Factor Fintech Limited, такое решение принял Арбитражный суд Москвы.
АСВ отказали в признании недействительным договора о купле-продаже, договора залога и обременения акций, передает ТАСС со ссылкой на картотеку арбитражных дел.
Международная компания Qiwi plc, говоря об иске АСВ, заявляла, что не считает разумной отмену сделки по продаже этих активов.
В АСВ намерены обжаловать решение арбитража об отказе в удовлетворении требований, заявили в агентстве.
До этого в апреле Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства временной администрации Киви-банка в лице АСВ о принятии обеспечительных мер в виде ареста акций АО «Киви». Акции принадлежат Qiwi plc или Fusion Factor Fintech Limited.
В феврале ЦБ февраля отозвал лицензию на проведение банковских операций у Qiwi-банка.
АСВ объявляло о начале выплат страхового возмещения вкладчикам Qiwi-банка.