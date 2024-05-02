По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.0 комментариев
В Москве нашли похожий на мину «Лепесток» предмет
В северной части столицы обнаружили предмет, похожий на противопехотную мину «Лепесток», сообщил представитель экстренных служб города.
Его обнаружили у жилого дома на улице Хачатуряна, предмет внешне схож с противопехотной миной нажимного действия «Лепесток», сказал собеседник РИА «Новости».
Место, где нашли предмет, огородили, туда направили саперов. Позже удалось установить, что это муляж, учебный «Лепесток».
Противопехотная фугасная мина ПФМ-1 «Лепесток» срабатывает при наступлении на нее человеком, она малозаметна и особенно опасна для мирных жителей, поскольку ее сложно распознать из-за необычной формы. Также эта мина может детонировать от нагрева на солнце.