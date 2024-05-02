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Продажи «Автоваза» взлетели на 65%
«Автоваз» продемонстрировал резкий рост продаж в апреле 2024 года, увеличив их на 64,8% по сравнению с апрелем 2023 года. Этот результат стал новым абсолютным максимумом компании с 2012 года, а общее число проданных автомобилей достигло 45,5 тыс. единиц.
Лидером продаж стала модель Lada Vesta, разошедшаяся тиражом в 13,5 тыс. машин. Продажи модели Lada Granta составили 21,4 тыс. штук, передает ТАСС.
Внедорожники «Автоваза» также пользовались высоким спросом. Niva Legend продемонстрировала лучший результат в этом году, достигнув 4,8 тыс. проданных машин. Продажи Niva Travel выросли на 33,8% к апрелю 2023 года, составив 5,2 тыс. единиц.
Зафиксирован также рост продаж коммерческих Lada, который составил 111,8%. В апреле было реализовано 629 таких машин, а наибольшим спросом пользовались коммерческие версии на базе Granta.
Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов предупредил, что стоимость автомобилей Lada в скором времени может увеличиться, но рост будет ниже инфляции.