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    США тайно готовили ВСУ к ударам ракетами ATACMS по территории России
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    Путин объяснил, почему Россия не всегда симметрично отвечает на санкции
    Путин призвал не допускать беспредела с изъятием детей из семьи
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Давайте выныривать из Сети

    Если сегодня мы все с вами с утра до вечера сидим в интернете, то и завтра будет так же? Да нет же. Завтра будет так, как мы решим сегодня, точнее, как решат те, кто готов найти в себе силы что-то решать.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина потеряла право на существование

    Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседними странами (как случилось с Речью Посполитой в конце XVIII века), так и частичный раздел и переучреждение власти на части земель под жестким контролем заинтересованных стран (как поступили с Германией в 1945 году).

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Сердце художника против культурных «ждунов»

    Люди и на фронте, и в тылу должны видеть: те, кому от природы больше дано, на их стороне, а не сами по себе. Но культурная мобилизация не означает, что всех творческих людей нужно заставить ходить строем.

    11 комментариев
    25 апреля 2024, 19:08 • Новости дня

    Глава «Автоваза» предупредил о повышении стоимости машин Lada

    Глава «Автоваза» Соколов предупредил о повышении стоимости машин Lada

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Стоимость автомобилей Lada в скором времени может увеличиться, но рост будет ниже инфляции, заявил глава «Автоваза» Максим Соколов.

    Себестоимость производства в последний год «серьезным образом» выросла, увеличились санкционные риски, по этой причине сам завод и его поставщики прибегнули к «сложным логистическим и финансовым цепочкам», сказал Соколов, передает ТАСС.

    Это «создает предпосылки для пересмотра цен», подчеркнул глава компании. Решение по этому поводу примут в ближайшее время, но повышение «будет точно меньше инфляции», накопленной за текущий период 2024 года. Действующие цены на машины Lada зафиксированы до мая 2024 года.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, почему «Автоваз» предлагает увеличить утильсбор для импортных автомобилей до 1 млн рублей, и чем это может обернуться для простых покупателей.

    24 апреля 2024, 21:42 • Новости дня
    Барды Никитины ответили на обвинения в спонсировании ВСУ

    Барды Никитины назвали обвинения в спонсировании ВСУ ложью и клеветой

    Барды Никитины ответили на обвинения в спонсировании ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Знаменитые советские барды Сергей и Татьяна Никитины заявили, что никогда не финансировали ВСУ и не собираются этого делать, сообщается в обращении на официальном сайте исполнителей.

    Татьяна и Сергей Никитины назвали сообщения о якобы спонсировании ими ВСУ «злонамеренной ложью и клеветой». Они подчеркнули, что отказались от участия в фестивале Чулпан Хаматовой «Возраст счастья», который должен пройти в Черногории.

    Барды объяснили, что написали письмо устроителям фестиваля, чтобы развеять все сомнения. Никитины настаивают, что дорожат российским гражданством, называя Отечеством русский язык и Россию, следует из обращения на их сайте.

    Никитины отметили, что никогда не пели в угоду политикам и не ждали от государства никаких благ, а главными ценностями считают «жизнь человека и его достоинство».

    Барды подтвердили, что их единственный сын уехал учиться в США еще в 1990 году, и оформляло документы на выезд Гособразование СССР. После того как сын женился и родились внуки, Никитины стали часто ездить в США. По их словам, такой жизнью они живут последние 30 лет, но остаются гражданами России и не собираются ничего менять.

    Ранее появилась информация, что Никитины якобы поддерживают ВСУ, принимают участие в антироссийских мероприятиях и осуждают СВО.

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    25 апреля 2024, 09:52 • Новости дня
    Появилось видео ракетного удара по эшелону ВСУ в Днепропетровской области
    Появилось видео ракетного удара по эшелону ВСУ в Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В Сети появились кадры ракетного удара ВС России по эшелону ВСУ на железнодорожной станции Синельниково в Днепропетровской области.

    Судя по видео, состав был поражен авиационной ракетой класса «воздух-поверхность» либо ОТРК «Искандер», пишет «Российская газета».

    Уточняется, что удар был нанесен 19 апреля, однако видео с места событий в соцсетях появилось только сейчас.

    Ранее в подполье сообщили, что личный состав ВСУ, размещенный в Доме культуры и гимназии, был уничтожен в городах Никополь и Марганец Днепропетровской области.

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    24 апреля 2024, 22:09 • Новости дня
    Учредитель «Олимпситистрой» дал показания против замминистра обороны Иванова

    ТАСС: Один из учредителей «Олимпситистрой» дал показания против замминистра обороны Тимура Иванова о получении взяток

    Учредитель «Олимпситистрой» дал показания против замминистра обороны Иванова
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Московский бизнесмен, один из учредителей компании «Олимпситистрой», дал показания против заместителя министра обороны Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина по делу о взяточничестве.

    «(Задержанные) получали вменяемые им следствием блага и взятки от таких крупных подрядчиков, как этот предприниматель», – приводит ТАСС слова источника.

    Отмечается, что неназванный бизнесмен является бенефициаром нескольких компаний, являющихся подрядчиками Министерства обороны России, и что именно он дал показания на Иванова.

    Компания «Олимпситистрой» занимается строительством жилых и нежилых зданий.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как арест Иванова отразится на работе курируемого им подразделения и кому еще стоит беспокоиться после начала расследования в отношении замминистра обороны.

    На ваш взгляд
    Каким будет решение суда по делу замминистра обороны Тимура Иванова?




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    14 комментариев


    Коментарии (12)
    25 апреля 2024, 07:26 • Новости дня
    Экс-разведчик назвал число погибших на Украине французских наемников

    По меньшей мере 75 французских наемников погибли, получили ранения или вернулись во Францию с начала СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини, который занимается поиском информации о французах, участвующих в боях на стороне Киева, сообщил, что ему удалось идентифицировать 75 человек.

    «Включая убитых, раненых и вернувшихся, опубликованный мной список на сегодня включает 75 лиц, которые идентифицированы точно или под псевдонимами», – отметил Чинкуини РИА «Новости».

    Он добавил, что обладает информацией и о других наемниках, но пока недостаточно сведений для публикации.

    МИД Франции отрицает наличие французских наемников в рядах ВСУ, обвиняя Россию в «дезинформации».

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия располагает данными о том, что на Украине работают французские инструкторы наряду с другими представителями военных и специальных служб стран Европы.

    Министр добавил, что есть данные о том, что инструкторы и наемники из Франции работают на Украине.

    При этом советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что военнослужащие украинской армии не эвакуируют тела погибших иностранных наемников, поэтому российские бойцы вынуждены хоронить их на поле боя

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    24 апреля 2024, 20:36 • Новости дня
    США тайно поставили дальнобойные ракеты ATACMS Украине

    Пентагон: Джо Байден одобрил поставку дальнобойных ракет ATACMS Украине еще в феврале

    США тайно поставили дальнобойные ракеты ATACMS Украине
    @ U.S. Army

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден санкционировал передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS в феврале, они вошли в мартовский пакет помощи и были поставлены Киеву в апреле, сообщили в Пентагоне.

    В Минобороны США уточнили, что дальнобойные ракеты передавались Украине для использования в пределах якобы суверенной украинской территории. При этом Киев просили держать в секрете передачу ATACMS, передает РИА «Новости».

    Между тем источники агентства Reuters утверждают, что ракеты действительно были включены в пакет военной помощи Украине на 300 млн долларов, и Киев их впервые применил против российской цели рано утром 17 апреля, передает ТАСС.

    Сколько точно было отправлено ATACMS Украине, не указывается.

    Ранее в Сенате США заявили о возможной передаче Киеву ракет ATACMS в конце апреля. Между тем Минобороны сообщало, что ВС России за неделю уничтожили 10 американских ракет ATACMS.

    Напомним, Байден подписал пакет законопроектов о помощи Украине.

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    25 апреля 2024, 08:28 • Новости дня
    Над Запорожской областью создали защитный купол

    Минобороны: Над Запорожской областью создали защитный купол

    Над Запорожской областью создали защитный купол
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Зенитно-ракетные комплексы С-300, а также другие средства противовоздушной обороны группировки войск «Днепр» создали в небе над подконтрольной России частью Запорожской области защитный «купол», сообщили в Минобороны.

    Подразделения ПВО обеспечивают защиту от средств воздушного нападения, в том числе в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия противника, передает ТАСС сообщение военного ведомства.

    Для поражения воздушных целей ВСУ российские подразделения используют ЗРК «Бук-М2», а также другие средства поражения, такие как «Панцирь».

    Как рассказал один из военнослужащих, «ни одна ракета, ни один самолет не пройдет» в область под надзором ВС России. «HIMARS сбивали. Ракету мы сбивали на дальности, что ли, 70 километров», – отметил он.

    В середине апреля российская система ПВО сбила в небе над Бердянском Запорожской области две дальнобойные ракеты Storm Shadow англо-французского производства.

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    24 апреля 2024, 19:38 • Новости дня
    Посол: Решение США о поставках оружия Киеву ставит крест на судьбе Украины

    Посол Антонов: Решение США о поставках оружия Киеву ставит крест на судьбе Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Решение американской стороны продолжить поставки оружия киевскому режиму фактически ставит крест на судьбе Украины, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    США сделали выбор в пользу войны, Америка «встала на сторону зла и поддержала фашизм», сказал Антонов, передает ТАСС.

    Этот выбор также был сделан в пользу «жадного и ненасытного» военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов, так американская администрация «приносит в жертву жизни простых людей», подчеркнул он.

    Политики США «фактически ставят крест на судьбе целого государства, которое используется как таран против России», сказал дипломат. Посол отметил, что помощь из США «не спасет» украинского президента Владимира Зеленского, новое оружие будет уничтожено, «задачи и цели СВО будут выполнены».

    Напомним, Байден подписал пакет законов, направленный в том числе на военную помощь Украине. Пентагон сообщил, что в числе поставок есть зенитные ракеты RIM-7 и ракеты-перехватчики AIM-9M, БМП Bradley, боеприпасы для переносных ЗРК Stinger, снаряды для РСЗО HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, ракеты для противотанковых комплексов TOW и Javelin.

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    25 апреля 2024, 10:27 • Новости дня
    Зеленский: Исход конфликта с Россией может устроить не всех
    Зеленский: Исход конфликта с Россией может устроить не всех
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому каналу Fox News выразил неуверенность в том, что исход конфликта между Украиной и Россией после его завершения устроит все стороны.

    «Я не знаю, как это будет, я не уверен, что все будут счастливы», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как отмечали ранее в Кремле, российский лидер Владимир Путин подтвердил готовность России к мирному решению украинского вопроса, но это не мирная инициатива.

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    25 апреля 2024, 01:58 • Новости дня
    МИД обвинил США в неисполнении обязательств страны-хозяйки штаб-квартиры ООН

    МИД России обвинил США в неисполнении обязательств страны-хозяйки штаб-квартиры ООН, в частности, в невыдаче виз

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты Америки, будучи страной-хозяйкой штаб-квартиры ООН, регулярно отказывают в выдаче виз не только российским чиновникам, но и техническому персоналу, заявил замглавы МИД Александр Панкин.

    «Многие российские чиновники, абсолютно независимо от их рангов, начиная от самых высоких и заканчивая техническими экспертами, постоянно получают отказы в визах», – сказал он, передает ТАСС.

    Панкин добавил, что российские дипломаты неоднократно поднимали в ООН вопрос о недобросовестном выполнении США функций хозяйки штаб-квартиры всемирной организации и регулярно информируют об этом генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

    Ранее сообщалось, что США ограничили передвижение главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна во время его визита в Нью-Йорк для участия в мероприятиях ООН.

    Передвижение иранской делегации и самого министра было ограничено несколькими кварталами вокруг штаб-квартиры ООН, здания иранской миссии при всемирной организации и резиденции постоянного представителя Ирана при ООН.

    Также иранским дипломатам был предоставлен доступ к нескольким кварталам в районе Лонг-Айленд-Сити и возможность проезда в международный аэропорт имени Джона Кеннеди (JFK) по определенному маршруту.

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    25 апреля 2024, 06:23 • Новости дня
    Суд арестовал активы замминистра обороны Иванова и его семьи

    Суд арестовал активы замминистра обороны Тимура Иванова, его семьи, бывших жен и детей

    Суд арестовал активы замминистра обороны Иванова и его семьи
    @ Минобороны России

    Tекст: Денис Тельманов

    Московский суд наложил арест на недвижимость, активы и банковские счета замглавы Министерства обороны Тимура Иванова и его семьи.

    «Все, что было зарегистрировано на него и жену, а также бывших жен и пятерых детей, включая приемных, арестовано столичным судом в целях обеспечительных мер», – сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

    Ранее сообщалось, что у арестованного экс-замминистра обороны Иванова назначена встреча с психологом. При этом Иванов не имеет жалоб на условия содержания в СИЗО «Лефортово».

    Напомним, Тимура Иванова задержали 23 апреля по обвинению во взяточничестве. Следствие полагает, что он вступил в преступный сговор с целью получения взятки в особо крупном размере.

    Суд отправил Иванова под стражу на два месяца.

    Глава Минобороны Сергей Шойгу отстранил Иванова от должности замминистра.

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    24 апреля 2024, 19:30 • Новости дня
    Жену Пашиняна враждебно встретили у мемориала жертв геноцида армян

    Жену Пашиняна встретили оскорбительными возгласами у мемориала жертв геноцида армян

    Жену Пашиняна враждебно встретили у мемориала жертв геноцида армян
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Супругу премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анну Акопян встретили неодобрительными возгласами на территории ереванского мемориала жертв геноцида армян «Цицернакаберд», ей попытались помешать возложить цветы.

    Недовольные политикой Никола Пашиняна армяне встретили его супругу в Цицернакаберде с оскорбительными криками «Никол – убийца», «Никол – турок», «Армения без турок».

    На видеокадрах, которые опубликовало Sputnik Армения, видно, как Акопян подошла к Вечному огню с младшей дочерью под усиленной охраной. Она смогла возложить цветы только после вмешательства полиции.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган, обращаясь к Армении, заявил, что в Закавказье устанавливается новый порядок и пришло время «отбросить беспочвенные воспоминания».

    Со своей стороны, Пашинян ранее заявил, что армянская сторона привержена повестке урегулирования отношений с Турцией.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Армения начала готовиться к пересмотру отношения к геноциду, устроенному более ста лет назад Османской империей.

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    25 апреля 2024, 09:05 • Новости дня
    Танк Abrams выследили и уничтожили «Ланцетом» после трех дней «охоты»
    Танк Abrams выследили и уничтожили «Ланцетом» после трех дней «охоты»
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные в течение трех дней выслеживали американский танк Abrams на Авдеевском направлении, а затем уничтожили его с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет», сообщил командир взвода спецназначения с позывным Игла.

    По его словам, в первый день Abrams хотели поразить, однако ВСУ очень серьезно его защищали. Также российский беспилотник глушил системы РЭБ – Abrams никогда не находился на одном месте, постоянно менял огневые позиции или выезжал в тыловой район на дозаправку, передает РИА «Новости».

    По словам командира, операторы БПЛА ZALA вели воздушную разведку, а после обнаружения танка тщательно проанализировали действия его экипажа, а также воздушную и радиоэлектронную обстановку в районе. Позднее ВС России выбрали подходящее время и метеоусловия и нанесли удар по танку «Ланцетом», уничтожив его.

    Ранее газета The New York Times писала, что за последние два месяца российские войска вывели из строя пять танков Abrams, которые Киев получил от США.

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    24 апреля 2024, 21:52 • Новости дня
    Бывший первый зампред правительства Подмосковья задержана по подозрению во взятке
    Бывший первый зампред правительства Подмосковья задержана по подозрению во взятке
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова задержана по подозрению в получении взятки, сообщили в правоохранительных органах.

    В настоящее время устанавливается сумма взятки, а также взяткодатель, передает ТАСС.

    Напомним, суд арестовал замглавы Минобороны Тимура Иванова до 23 июня 2024 года. На время предварительного следствия он будет содержаться в СИЗО «Лефортово». Он не признал вину в инкриминируемом деянии. Согласно версии следствия, замминистра получил взятку при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

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    25 апреля 2024, 12:18 • Новости дня
    В Совфеде заявили о необходимости переноса штаб-квартиры ООН из США

    Сенатор Долгов: США давно пренебрегают обязательствами страны – хозяйки штаб-квартиры ООН

    В Совфеде заявили о необходимости переноса штаб-квартиры ООН из США
    @ Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    США давно пользуются местонахождением штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке для решения внешнеполитических задач, в том числе за счет пренебрежения своими обязательствами страны-хозяйки. Это актуализирует вопрос переноса штаб-квартиры в другое государство, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее МИД России обвинил США в неисполнении обязательств страны – хозяйки штаб-квартиры ООН.

    «Отказ в выдаче виз россиянам для участия в работе ООН – это прямое и грубое нарушение правил организации и международного права со стороны США. Началось это не сегодня, Вашингтон давно пренебрегает выполнением своих обязательств, а также занимается их политизацией. На данный момент ситуация только усугубляется», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Американцы пользуются местонахождением штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке для решения своих внешнеполитических задач, а также для сведения счетов с некоторыми странами или деятелями. Это проявление неоглобалистского подхода и стремления навязать Pax Americana мировому сообществу. Однако такие действия только дискредитируют Вашингтон и не принесут ему пользы в долгосрочной перспективе», – отмечает он.

    «Поэтому вновь встает вопрос о переносе штаб-квартиры ООН в страну, которая будет выполнять свои международные обязательства. Эта тема сейчас очень актуальна. Для реализации данной идеи необходимо согласие значительной части членов организации, которого пока нет. Однако недовольство политикой США в мире зреет, что в перспективе может изменить отношение ряда государств», – резюмировал Долгов.

    Ранее замглавы МИД Александр Панкин обвинил США в неисполнении обязательств страны – хозяйки штаб-квартиры ООН. Он отметил, что Соединенные Штаты регулярно отказывают в выдаче виз чиновникам и техническому персоналу.

    «Многие российские чиновники, абсолютно независимо от их рангов, начиная от самых высоких и заканчивая техническими экспертами, постоянно получают отказы в визах», – подчеркнул он. Панкин добавил, что российские дипломаты неоднократно поднимали в ООН вопрос о недобросовестном выполнении США функций хозяйки штаб-квартиры и регулярно информируют об этом генерального секретаря организации Антониу Гутерриша.

    В середине апреля власти Соединенных Штатов ввели ограничения на передвижение министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна во время его визита в Нью-Йорк для участия в мероприятиях ООН. Причины использования таких мер остались неизвестными.

    Передвижение делегации и самого министра было ограничено территорией вокруг штаб-квартиры ООН, здания иранской миссии при всемирной организации и резиденции постоянного представителя Ирана при ООН. Также дипломатам был предоставлен доступ к нескольким кварталам в районе Лонг-Айленд-Сити и возможность проезда в международный аэропорт имени Джона Кеннеди по определенному маршруту.

    При этом ранее США отказали в выдаче визы главе делегации России, спецпредставителю президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артуру Люкманову для участия в сессии в ООН. Кроме того, Вашингтон запретил российским дипломатам принимать участие в заседании Международного совета по зерну в Новом Орлеане, прошедшем конце января.

    Напомним, согласно соглашению между ООН и правительством США относительно месторасположения центральных учреждений организации, размещенном на ее сайте, Штаты не должны чинить препятствия во въезде лицам, участвующим в работе Объединенных Наций.

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    25 апреля 2024, 11:01 • Новости дня
    Макрон захотел заменить Урсулу фон дер Ляйен на посту главы ЕК

    Bloomberg: Урсулу фон дер Ляйен хотят заменить на посту главы ЕК

    Макрон захотел заменить Урсулу фон дер Ляйен на посту главы ЕК
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Франции Эммануэль Макрон ведет переговоры с лидерами Евросоюза, чтобы выбрать кандидата на пост председателя Еврокомиссии вместо Урсулы фон дер Ляйен, пишет Bloomberg.

    По данным издания, французский лидер не поддерживает переизбрание нынешней главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, передает «Коммерсант».

    Отмечается, что Макрон рассматривал в качестве кандидата экс-президента Европейского центрального банка и экс-премьера Италии Марио Драги, по этой теме он даже провел переговоры с главой итальянского правительства Джорджей Мелони.

    Урсулу фон дер Ляйен официально выдвинули на пост главы Еврокомиссии (ЕК).

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему, несмотря на скандальную репутацию, она имеет высокие шансы на переизбрание.

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