Аналитик Уотлинг: Взятие Часова Яра позволит российским военным наносить удары по снабжению ВСУ

Tекст: Дарья Григоренко

Уотлинг в статье для журнала Foreign Affairs отметил, что если Часов Яр падет, ВС РФ получат господствующую высоту, с которой можно будет вести обстрел украинских линий снабжения. Поэтому, по его словам, ВСУ отчаянно пытаются удержать город, несмотря на то, что тактическая обстановка становится все менее благоприятной для них, передает РИА «Новости».

По мнению эксперта, ситуация осложняется еще и тем, что система противовоздушной обороны (ПВО) Украины перегружена, и у Киева нет достаточных ресурсов, чтобы прикрыть небо над всей линией фронта. Уотлинг уточнил, что это делает украинские военные позиции более уязвимыми для точных ударов российской артиллерии и авиации.

Ранее украинский обозреватель Кирилл Сазонов сообщил, что ситуация в Часовом Яре на подконтрольной Киеву территории ДНР тяжелая, ближайшие две недели станут очень трудными для ВСУ, которые пытаются удержать город.