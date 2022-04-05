США собрались ужесточить санкции против России на фоне провокации в Буче

Власти Соединенных Штатов активно работают с европейскими союзниками над ужесточением санкций против России, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя ситуацию с украинским городом Буча.

«Информация из Бучи, похоже, дает дополнительные доказательства [совершения] военных преступлений. Как сказал президент [США Джо Байден], мы будем работать с мировым сообществом над обеспечением полной ответственности за эти преступления. Мы также активно работаем с европейскими союзниками над дальнейшими санкциями, чтобы усилить давление и увеличить издержки для [президента Владимира] Путина и РФ», – приводит слова помощника главы администрации Соединенных Штатов ТАСС.

Накануне глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предупредил об угрозе мировой безопасности в связи с «фейковой атакой» в Буче, «которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровители».

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал события в Буче провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Запад тянет время и отклоняет заявки Москвы об экстренном заседании СБ ООН по украинской провокации в Буче.

Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.

Напомним также, ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле.

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