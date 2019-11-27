«Небесную сотню» опустили на землю

Одна из основ современной государственной мифологии Украины – список так называемой небесной сотни, то есть погибших «героев Майдана» – фактически является фальшивкой. Это прямо следует из общедоступных данных, проанализированных одним из украинских юристов. Уже не первый раз постсоветские страны организуют целый «священный сонм» покойников ради того, чтобы оправдать свой развод с Россией.

У большинства стран мира есть сумма компонентов, на которые опирается государство и государственность. Обычно это некие значимые исторические события, конституция, монархия (там, где она сохранилась, конечно). А вот с Украиной все не так однозначно.

Основной опорой постмайданного политического режима являлась т. н. небесная сотня – сонм мучеников евромайдана, погибших зимой 2013/2014 гг. При новой власти это уже не так заметно, зато у прежней, особенно в 2014–2015 гг., дня не проходило без очередного «Разве за это гибли герои Майдана?».

Прием не сказать чтоб новый. Еще Николай Некрасов заметил, что «дело прочно, пока под ним струится кровь». А сам прием освящения режима кровью «героев» в классическом виде исполнен (и опоганен) в Третьем Рейхе: Хорст Вессель, погибшие во время «пивного путча», храмы почета (в их честь) в Нюрнберге, где проводились партийные съезды и освящались партийные знамена. В общем, на Украине мало того что ничего нового не выдумали, но и не слишком уж старались в создании и укреплении своей версии культа мертвых – не хватило немецкого педантизма.

А тут и вовсе подоспел удар. Сотня оказалась в лучшем случае полусотней. А к остальным – много вопросов и мало ответов.

Как попасть из самоубийц в герои революции

Итак, что произошло? Как уже сказано, т. н. небесная сотня (по официальной версии) – это протестующие евромайдана, погибшие от действий силовиков. В основном погибших от огнестрельного оружия. Однако известный украинский юрист Елена Лукаш в своем «Фейсбуке» обратила внимание на целый ряд нестыковок.

Проанализировав общедоступный перечень погибших (доступен на «Википедии»), она разделила их на четыре группы. Оказалось, что часть участвовали в протестах, но погибли или умерли не от действий силовиков. Кто-то умер от аллергии на укол, кого-то раздавили грузовиком (причем свои же), кого-то забили до смерти (непонятно кто), причем еще в декабре 2013 года. Тут же – сердечные приступы, самоубийства, осложнения простудных заболеваний и т. п. Всего набирается 24 человека. К ним нужно прибавить восемь человек, умерших от травм, полученных ими непонятно где и как. Еще семь майдановцев умерли не на Майдане и вообще не в Киеве.

Остается 69 погибших на Майдане от огнестрельных ранений. Однако до сих пор нельзя однозначно утверждать, чьи же действия стали причиной их гибели. В общем, все сложно.

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Причем принадлежность к «небесной сотне» – не просто фигура речи. Ежегодно 20 февраля на Украине отмечается «День героев Небесной сотни», в их честь называют улицы и площади украинских городов, установлено полтора десятка монументов, учрежден орден. А практически всем умершим или погибшим присвоено звание Героя Украины. Т. е., к примеру, повесился человек или прыгнул с моста – и он Герой Украины. Просто потому, что случилось это во время Майдана, а он был активистом.

Отдельное безумие в том, что все это годами лежит в открытом доступе и никого не беспокоит. Герои и герои, чего там разбираться.

А ведь может скандал выйти. Поручат, к примеру, детям в школе разучить героический путь героев к 20 февраля – и ку-ку.

Уже не первый культ

Стоит отметить, что для Украины подобная шизофрения – дело привычное. 15 лет назад, после прихода к власти Виктора Ющенко, он и его команда тоже взялись за создание культа мертвых. Правда, тогда дело было масштабнее – взялись за миф о голодоморе, т. е. о целенаправленном уничтожении украинского крестьянства в 1932–1933 гг. советской властью.

Миф успешно существует и сегодня и даже официально признан многими странами. Собственно, это единственное масштабное начинание, которое однозначно удалось Ющенко. Но вот ведь что любопытно:

создавая ложь глобальную, Ющенко и команда не стеснялись подвирать по мелочам.

Был ли голод? Разумеется, был. Масштаб жертв достаточно хорошо известен, а фразы «с голодного края», «голодающее Поволжье» вошли в обиходную лексику и известны живущим спустя три–четыре поколения. Но у Ющенко пошли дальше – начали наращивать количество умерших. Называлось это «Книги памяти жертв Голодомора 1932–1933 гг.».

История достаточно известная, писали о ней многие, в частности – донецкий политолог Владимир Корнилов. Чего он только не обнаруживал в этих книгах. Были и ныне живущие украинцы (местные власти попросту выдали список избирателей села Андрияшевка за погибших от голода). И умершие в 1932–1933 гг. от любых других причин, не связанных с голодом (ДТП, алкоголизм, поножовщина). А главное – на условиях анонимности местные чиновники признавались, мол, невиноватые. Институт национальной памяти спускал им цифры. А уж как накрутить число жертв до оговоренного количества – не их печаль. Вот и накручивали кто во что горазд.

В общем, украинцам не привыкать создавать культы мертвых из не пойми кого.

Такие случаи нам известны

На этом можно было бы и заканчивать, если бы не еще одно обстоятельство: даже в фейковом трупоедстве Украина не оригинальна. Ровно шесть лет назад Верховный суд Литвы снял обвинения в лжесвидетельстве с Дангуоле Раугаулене. Лжесвидетельство заключалось в том, что в своих показаниях она отрицала официальную версию событий 13 января 1991 года. В частности, виновность бойцов спецподразделения «Альфа» в смертях протестующих в Вильнюсе. Та давняя вильнюсская история идет рука об руку с событиями зимы 2014 года, поскольку, по словам Дангуоле Раугаулене и Альгирдаса Палецкиса, протестующих убивали свои же – чтобы накрутить толпу (подробнее об этой истории см тут).

То есть понятно, да? В конце 2013 года окончательно разоблачается одна «небесная сотня», а спустя несколько месяцев в другой постсоветской республике возникает другая.

А объединяет Украину и Литву, конечно, не столько способ комплектования «небесных сотен», сколько русофобия – истинная основа государственности обеих стран.

А убери русофобию – и пустота, ничего другого за 30 лет так и не придумали. Только создавали «институты национальной памяти», «музеи оккупации». И громоздили на них сверху пирамиды вранья и ненависти.