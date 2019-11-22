Годовщину «евромайдана» в Киеве отметили протестом против перемирия в Донбассе

В шестую годовщину «евромайдана» на площади Независимости в Киеве состоялась акция, участники которой выступили против мер, направленных на урегулирование ситуации в Донбассе.

На митинг собралось около 3 тыс. человек. Они вышли на площадь с плакатами «Не продается», «Банду геть!», «Нет репрессиям», «Хватит нас разводить», «Нет Приднестровью в Донбассе», передает ТАСС.

Участники акции выступили против «формулы Штайнмайера», разведения сил в Донбассе, амнистии сторонников ДНР и ЛНР, преследования «патриотов, волонтеров и активистов». Кроме того, на митинге призвали к усилению санкций против России.

На одежду демонстранты наклеили полосы желтой ленты, которые выбрали в качестве символа борьбы за государство и свободу.

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил: «Мир на Украине наступит, но только на наших условиях».

«В столице и других городах нашей замечательной страны уже закончились акции», – приводит сообщение МВД Украины РИА «Новости».

Как заявили в министерстве, «все прошло спокойно».

21 ноября Украина отмечает День достоинства и свободы (в народе называемый днем «евромайдана»), который посвящен годовщине начала акций протеста в Киеве в 2013 году против приостановки властью курса на ассоциацию с ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обществу необходимы реальные результаты расследования дел «евромайдана», а виновные должны быть наказаны.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД