Зеленский призвал показать реальные результаты расследования дел «евромайдана»

Президент Украины Владимир Зеленский в День достоинства и памяти заявил, что обществу необходимы реальные результаты расследования дел «евромайдана», а виновные должны быть наказаны.

Зеленский заявил, что «достоинство и свобода – неотъемлемые составляющие нашего ДНК, именно поэтому украинцы не на словах знают, как защищать свое достоинство и бороться за свободу на баррикадах», передает РИА «Новости».

Он добавил, что в этой борьбе пришлось заплатить «самую высокую цену – человеческую жизнь».

«На месте, где мы с вами сейчас находимся (в центре Киева), появится Музей революции достоинства, но для чествования памяти каждого погибшего музея недостаточно. Нам нужны реальные результаты расследования дел Майдана. Семьи погибших и все общество должны получить ответы, а виновные - обязательно получить наказание», – сказал украинский лидер.

Также Зеленский с женой Еленой почтили память погибших, поставив свечи перед крестом, который был установлен в центре Киева в память о погибших во время Революции достоинства в начале 2014 года.

Вместе с ними почтили память премьер-министр Украины Алексей Гончарук и первый заместитель спикера Верховной рады Руслан Стефанчук.

21 ноября Украина отмечает День достоинства и свободы (в народе называемый днем «евромайдана»), который посвящен годовщине начала акций протеста в Киеве в 2013 году против приостановки властью курса на ассоциацию с Евросоюзом.

Тогда массовые акции привели к смене власти в стране; новая власть взяла курс на евроинтеграцию Украины.

Напомним, в начале ноября на Украине завели дело о краже материалов о расстрелах на майдане.

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