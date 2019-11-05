На Украине завели дело о краже материалов о расстрелах на майдане

Госбюро расследований (ГБР) возбудило уголовное дело против экс-главы управления спецрасследований генпрокуратуры Украины Сергея Горбатюка по подозрению в краже материалов дела о расстрелах сотрудников милиции во время евромайдана.

«Уголовное производство уже зарегистрировано», – сообщило украинское издание «Страна».

Дело открыто по ч. 1 ст. 367 УК Украины («Служебная халатность»).

Ранее юрист Андрей Портнов сообщил, что Горбатюк украл часть материалов уголовного дела о расстрелах сотрудников милиции во время евромайдана, однако их удалось найти.

Напомним, Горбатюк был уволен в конце октября. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский называл расследование дел евромайдана «однобоким», так как считал, что никто не занимается убийствами силовиков.