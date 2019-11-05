Бывший чиновник генпрокуратуры Украины украл материалы о расстрелах на майдане

Экс-руководитель управления спецрасследований генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк украл часть материалов уголовного дела о расстрелах сотрудников милиции во время евромайдана, сообщил юрист Андрей Портнов.

Он сообщил в Telegram, что Горбатюк «украл два тома оригиналов уголовного производства». Материалы Горбатюк «спрятал вместе с видеозаписями и оригиналами документов». Однако их нашли.

«Оба тома вместе с дисками и моим заявлением о преступлении переданы в ГБР», – сообщил Портнов, добавив, что ждет «процессуального решения и подробного следствия, кто надоумил главного следователя Майдана потерять доказательства массовых убийств сотрудников милиции».

Напомним, Горбатюк был уволен в конце октября.

По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский называл расследование дел евромайдана «однобоким», так как считал, что никто не занимается убийствами силовиков.