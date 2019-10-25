Зеленский потребовал расследовать убийства правоохранителей во время Майдана

Украинский лидер Владимир Зеленский называл расследование дел Майдана «однобоким», так как считал, что никто не занимается убийствами силовиков, заявил начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

В эфире «Громадського» Горбатюк рассказал, что ранее у него состоялась встреча с Зеленским и Русланом Рябошапкой, который еще не был назначен на должность генпрокурора. Они хотели услышать подробности о расследовании дел Майдана, «почему они расследуются необъективно».

«Однобоко, по его (Зеленского) мнению, так как не расследуются убийства правоохранителей», – сказал Горбатюк.

При этом он отметил, что встреча закончилась «оптимистично» и президент заявил, что дела должны расследоваться и следствию должна быть предоставлена помощь.

В свою очередь юрист Андрей Портнов поддержал позицию президента на своей странице в Telegram. По его словам, генпрокурор должен начать расследование убийств правоохранителей на Майдане.

«Нужно либо амнистировать сотрудников милиции за эти события, либо немедленно взять под стражу виновных в массовых беспорядках активистов», – написал он.

Ранее журналист Аркадий Бабченко заявил, что после Майдана Украина во всех СМИ «была страной, совершившей революцию достоинства», а при Зеленском терпит репутационный крах, от последствий которого не удастся избавиться в ближайшие десятилетия.

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