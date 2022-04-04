Украина получила гигантский счет за отказ договариваться с Россией

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4 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 19:44  |  vz.ru
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Рубль спасет российскую авиацию

Западным владельцам самолетов придется получать арендную плату в рублях Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Россия продолжает находить способы обхода санкций, которые серьезно ударили по авиационным перевозкам. С помощью законной хитрости России уже удалось оставить у себя арендованные иностранные самолеты, которые Европа требовала вернуть. Теперь пришло время решить вопрос о лизинговых платежах – зарубежным владельцам лайнеров придется получать их в рублях. Согласятся ли они на это? Подробности...
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Зачем Зеленскому нужен фейк о «зверствах» в Буче

Жители Киевщины оказались жертвами кровавой провокации REUTERS/Zohra Bensemra
Владимир Зеленский обвинил Россию в «геноциде» украинцев. Поводом для этого стали события в Буче, где после отступления российских войск было найдено множество тел погибших местных жителей. Кадры из Бучи вызвали бурную реакцию СМИ и политиков Запада, которые вслед за Киевом обвинили Россию в массовых убийствах. Впрочем в Сети сразу стали возникать вопросы о нестыковках в украинской версии произошедшего. Почему сообщения о «зверствах» армии России в Буче – это ложь и зачем она понадобилась? Подробности...
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На что способна Украина с новой военной помощью Запада

В Москве предупредили, что военная помощь Запада приведет к «мясорубке» Zohra Bensemra/Reuters
В Вашингтоне, Лондоне и Берлине анонсировали новые поставки вооружений Украине. На этот раз речь идет о танках, бронетехнике и противокорабельных ракетах. В Совфеде в этой связи заявили о необходимости Москвы занять решительную позицию по поставкам оружия в зону конфликта. Насколько западные поставки усилят ВСУ и осложнят спецоперацию России? Подробности...
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Как НАТО разрушает Европу

Государственный секретарь Дин Ачесон подписывает договор об атлантической обороне США 4 апреля 1949 года в Вашингтоне ASSOCIATED PRESS/ТАСС
4 апреля Соединенные Штаты отмечают 73-летнюю годовщину основания НАТО. Альянса Америки и Европы, который они называют самым мощным в истории военно-политическим блоком. Отмечают, конечно, и европейские страны. Вот только если для Америки это действительно праздник, то для европейцев скорее позор и даже угроза.  Подробности...
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Почему вертолеты ВСУ атаковали Белгород

Пожар на нефтебазе в Белгороде возник в результате удара вертолетов ВСУ Антон Вергун/ТАСС
Пока Россия перегруппировывает свои войска на северо-востоке Украины, ВСУ нанесли авиаудар по нефтебазе в российском Белгороде. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети. Почему вертолетам ВСУ удается наносить удары на территории России, с какой целью они проводятся и как можно исключить новых авиационных вторжений? Подробности...
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России нужен спортивный суверенитет

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
В холодной войне были хоть какие-то правила. Сейчас правил нет. А потому новая суверенная спортивная стратегия должна быть обязательно. Подробности...

Почему запрет на параллельный импорт отменен, но – не отменен

Вячеслав Лысаков
Вячеслав Лысаков, депутат Государственной Думы РФ
Тот самый параллельный импорт, который вот уже два десятилетия многие называют серым, считая его источником контрафакта, с которым мы боремся изо всех сил, чтобы быть «цивилизованными», и вдвое переплачиваем «официалам» за тот же товар – давно и успешно работает в странах с развитой экономикой. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Украинцы ведут постановочную войну

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Ничего нового мы не узнали из серии постановочных фото- и видеоматериалов из Бучи. Эти так называемые репортажи уже разобраны по деталям и определены как фейк. Завтра это станет общим местом и даже сами укропропагандисты тихонечко «забудут» про свои неудачные съемки. А мы – нет. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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В Сербии и Венгрии победил Путин

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Спецоперация на Украине: что будет дальше

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Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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Нужны ли России новые территориальные приобретения?
  • Да

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  • Не знаю
Отключит ли Россия газ, если Европа откажется платить за него рублями?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
После начала спецоперации на Украине вам перестали звонить телефонные мошенники?
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  • Нет

  • И раньше не звонили
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    «циничная ложь»


    Генпрокуратура России начала проверку по лжесвидетельствам Украины о событиях в Буче

    поправки в УК


    В Думу внесли закон об уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций

    «сложно заменить»


    В Германии заявили о невозможности отказа от российского газа

    Видео

    постановка Киева


    Зачем Зеленскому нужен фейк о «зверствах» в Буче

    поставки вооружений


    На что способна Украина с новой военной помощью Запада

    военный альянс


    Как НАТО разрушает Европу

    антироссийские санкции


    Немцы выбирают между газом и Украиной

    аренда самолетов


    Рубль спасет российскую авиацию

    разные позиции


    Алексей Токарев: Для американских президентов жизни – ничто, пиар – всё

    война фейков


    Герман Садулаев: Украинцы ведут постановочную войну

    бои без правил


    Евгений Фатеев: России нужен спортивный суверенитет

    на ваш взгляд


    Нужны ли России новые территориальные приобретения?

    Украина получила гигантский счет за отказ договариваться с Россией

    Украинская экономика полностью разрушена
    		   4 апреля 2022, 19:35
    Фото: Rodrigo Abd/AP/ТАСС
    Текст: Николай Стороженко

    Порядка триллиона долларов ущерба и падение ВВП на сорок процентов. Таким на данный момент оказался для Украины чисто финансовый результат российской спецоперации. Большинство предприятий страны более не работают, разрушены цепочки поставок и расчетов, обрушились экспорт и импорт. И это еще не самое худшее, что может ожидать украинскую экономику.

    У всего на свете есть своя цена, вопрос лишь в том, стоит ли ее платить. Примерную цену специальной военной операции (СВО) не так давно подсчитали ученые из университета Гонконга. Они прикидывали, на сколько рухнул российский фондовый рынок из-за санкций.

    Впрочем, подсчитали заодно и потери стран, которые эти самые санкции вводили. Счет там идет на сотни миллиардов долларов, но и за что эта цена была уплачена, мы тоже теперь знаем. Вскрытые планы украинского наступления в Донбассе. Ликвидированные биолаборатории, информация по которым еще только начала публиковаться. Деблокада Крыма. Скорое (надеемся) прекращение обстрелов сел и городов Донбасса.

    Свою цену платит и Украина. Правда, ее масштабы эта страна начинает осознавать только теперь.

    Паралич экономики

    86% украинских предприятий ощутили тот или иной эффект от начала СВО (прекратили или замедлили деятельность). Мало кто уже думает о заработке – лишь бы не прогореть. В связи с чем основной запрос к властям – налоговые каникулы, говорится в исследовании компании Gradus Research.

    Ярчайший пример – ситуация, в которой оказался украинский маркетплейс Rozetka: месячный оборот компании упал с 4 млрд до 23 млн гривен (11,6 млрд руб. и 67 млн руб. соответственно). Проблемы типичны: часть складов разграблены или сгорели, к части нет доступа, доставку лихорадит из-за ухода части водителей, цен на бензин и блокпостов, часть клиентов разъехались, у остальных нет денег.

    На этом фоне призыв главного пропагандиста Зеленского Алексея Арестовича звучит почти издевательством: «Призываем всех возвращаться к нормальной жизни или близкой к нормальной – там, где это возможно. В районах, освобожденных от противника, где нет непосредственной угрозы. А тем более в городах в центральной части и на западе Украины. Восстановление экономики критически важно для восстановления нормальной социальной и политической жизни».

    С западом, положим, понятно. А какой бизнес начинать в центре страны, если клиенты – на Западной Украине, а то и вообще за границей?

    Чтобы разорвать сложившийся замкнутый круг («люди не работают, поэтому у них нет денег, чтобы покупать то, что производят другие люди, у которых из-за этого тоже нет денег») у Зеленского даже подумывают о введении безусловного базового дохода. Частично это уже реализовано: «Сейчас, из-за войны, там, где боевые действия, каждый наемный работник, каждый ФЛП, каждый наш гражданин Украины, у которого Россия забрала возможность работать, получит по 6500 гривен без любых условий», – заявил Зеленский еще в начале марта.

    Не без любых, конечно же. Чтобы получить 6500 гривен (чуть больше 200 долларов), нужно быть официально трудоустроенным (или физлицом-предпринимателем). К тому же даже неэкономист без труда обнаружит слабое место в этом плане: а откуда брать деньги на выплату 6500 грн даже зарегистрированным работникам, если предприятия сократили уплату налогов или не платят их вовсе? Тем более, что еще воевать за что-то нужно. 10 млрд долларов в месяц, по оценке Минфина. 

    Ущерб и потери

    В конце марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль озвучил ущерб Украины – один триллион долларов. Правда, сюда включены не только текущие, но и будущие потери: недополученная прибыль, невложенные инвестиции и т. п. Если брать чисто инфраструктуру – 270 млрд. Из них 120 – гражданская. Правда, премьер умалчивает, что немалая часть разрушений – «творчество» ВСУ. Одних только мостов и путепроводов успели навзрывать почти 300 штук. Их восстановление Укравтодор оценил в 39 млрд гривен (1,3 млрд долларов). На дорожное хозяйство в целом – почти 30 млрд долларов.

    Откуда их брать – загадка, но явно не из бюджета. Шмыгаль ожидает падения ВВП Украины в 2022 году на 35%. Минэкономики – даже на 40%. Оно и понятно. С конца февраля большая часть внешней торговли Украины встала на паузу. По данным Минэкономики, экспорт упал вдвое, а импорт – втрое. А будет еще хуже. Из-за падения оборотов какое-то время украинская экономика еще поработает на имеющихся запасах. Но что дальше, когда стране одномоментно понадобится всё? В особенности топливо.

    Утешает в этом разве что одно: порты блокированы – а значит, зерно не вывезут. По крайней мере, кукурузу, ее в марте от прошлого урожая оставалось еще около 40%. Питание, конечно, однообразное, зато до урожая 2024 года Украина на нем дотянет без вопросов. Именно 2024-го, ведь каким будет урожай текущего года, сегодня не возьмется прогнозировать никто.

    Советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко тоже называет сумму ущерба в один триллион долларов. И откуда их взять, он тоже знает: «…мы говорим в первую очередь про 300 миллиардов долларов, которые заморожены со стороны Центрального банка Российской Федерации. Второй источник – замороженные активы ближайшего окружения Путина, которое включает в себя несколько сотен лиц, за пределами страны».

    План, конечно, отличный. Помнится, украинское Минэкономики еще при Порошенко планировало финансировать бюджеты 2020-2025 годов репарациями от РФ. Да вот беда – цифры не сходятся: для покрытия озвученного ущерба нужно отобрать активы еще у полутора Россий.

    И ведь всего этого могло не быть. Переговорная позиция РФ (демилитаризация, нейтральный статус, признание ДНР и ЛНР, прекращение притеснения русских на Украине и т. д.), по некоторым данным, была предъявлена Киеву в виде ультиматума за несколько часов до начала СВО.

    «Мы своей территорией не торгуем», – пафосно заявил Зеленский в одном из последних обращений. Кхм. Так ведь о торговле никто и не говорит. Торговались раньше: вы нам срок аренды базы в Крыму до 2042 года продлеваете, а мы вам – скидку на газ. Только время торговли действительно прошло.

    Украина не торгует землей и продает будущее

    Украинская элита сегодня поголовно «на военном стильке», сам Зеленский уже полтора месяца не вылезает из маек цвета хаки. Однако несмотря на это и на постоянные требования поставок оружия от стран Запада, в противостоянии с РФ в Киеве изначально больше полагались на информационные провокации, разгон фейков и, конечно, на санкции. Больше, больше санкций.

    Последний тому пример – Буча. Еще не все репортажи опубликованы, расследование не начиналось и вряд ли начнется (зачем, и так ведь «все ясно»). Зато офис Зеленского и МИД уже вовсю тычут трупы горожан европейским политикам, призывая к новым санкциям, эмбарго, закрытию портов.

    Только вот ведь незадача: чем больше просят, тем выше ожидаемая выручка от одних только энергоносителей. «Несмотря на все трудности, выпавшие на долю потребителей внутри страны, и удушающий финансовый эффект санкций, Россия заработает почти 321 миллиард долларов от экспорта энергоносителей в этом году», – прогнозирует Bloomberg. «Санкций мало, санкции не работают!» – вторит ему премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

    Невозможность эмбарго по нефти и газу уже давно и неоднократно подтвердили сами европейские политики. С полным запретом на заход в порты та же история. По сути, это морская блокада. А морская блокада равносильна объявлению войны. Время работает против Украины.

    Территории, которыми Украина не торгует, были потеряны для нее еще после первого «Минска», вернее, после его выполнения. Тихо и позорно. Украина предпочла терять их страшно – сейчас происходит именно это. Правда, теперь уже вместе с югом, где одна за другой возникают военно-гражданские администрации. Зеленскому незачем торговать землей – он торгует людьми. Людьми, которые уехали и уедут еще – как только будет отменено военное положение и мужьям дадут вольную от призыва и мобилизации. Потому что уже сейчас понятно: нарвавшись на одну демилитаризацию, Украина будет искать случая нарваться во второй раз.

    Своим упорством Зеленский продает и предает этих украинцев, лишая их будущего на родине. Отныне у них есть только будущее в эмиграции. Даже триллион долларов по сравнению с этим – мелочь.


     
     
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