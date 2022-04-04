Украина получила гигантский счет за отказ договариваться с Россией

Порядка триллиона долларов ущерба и падение ВВП на сорок процентов. Таким на данный момент оказался для Украины чисто финансовый результат российской спецоперации. Большинство предприятий страны более не работают, разрушены цепочки поставок и расчетов, обрушились экспорт и импорт. И это еще не самое худшее, что может ожидать украинскую экономику.

У всего на свете есть своя цена, вопрос лишь в том, стоит ли ее платить. Примерную цену специальной военной операции (СВО) не так давно подсчитали ученые из университета Гонконга. Они прикидывали, на сколько рухнул российский фондовый рынок из-за санкций.

Впрочем, подсчитали заодно и потери стран, которые эти самые санкции вводили. Счет там идет на сотни миллиардов долларов, но и за что эта цена была уплачена, мы тоже теперь знаем. Вскрытые планы украинского наступления в Донбассе. Ликвидированные биолаборатории, информация по которым еще только начала публиковаться. Деблокада Крыма. Скорое (надеемся) прекращение обстрелов сел и городов Донбасса.

Свою цену платит и Украина. Правда, ее масштабы эта страна начинает осознавать только теперь.

Паралич экономики

86% украинских предприятий ощутили тот или иной эффект от начала СВО (прекратили или замедлили деятельность). Мало кто уже думает о заработке – лишь бы не прогореть. В связи с чем основной запрос к властям – налоговые каникулы, говорится в исследовании компании Gradus Research.

Ярчайший пример – ситуация, в которой оказался украинский маркетплейс Rozetka: месячный оборот компании упал с 4 млрд до 23 млн гривен (11,6 млрд руб. и 67 млн руб. соответственно). Проблемы типичны: часть складов разграблены или сгорели, к части нет доступа, доставку лихорадит из-за ухода части водителей, цен на бензин и блокпостов, часть клиентов разъехались, у остальных нет денег.

На этом фоне призыв главного пропагандиста Зеленского Алексея Арестовича звучит почти издевательством: «Призываем всех возвращаться к нормальной жизни или близкой к нормальной – там, где это возможно. В районах, освобожденных от противника, где нет непосредственной угрозы. А тем более в городах в центральной части и на западе Украины. Восстановление экономики критически важно для восстановления нормальной социальной и политической жизни».

С западом, положим, понятно. А какой бизнес начинать в центре страны, если клиенты – на Западной Украине, а то и вообще за границей?

Чтобы разорвать сложившийся замкнутый круг («люди не работают, поэтому у них нет денег, чтобы покупать то, что производят другие люди, у которых из-за этого тоже нет денег») у Зеленского даже подумывают о введении безусловного базового дохода. Частично это уже реализовано: «Сейчас, из-за войны, там, где боевые действия, каждый наемный работник, каждый ФЛП, каждый наш гражданин Украины, у которого Россия забрала возможность работать, получит по 6500 гривен без любых условий», – заявил Зеленский еще в начале марта.

Не без любых, конечно же. Чтобы получить 6500 гривен (чуть больше 200 долларов), нужно быть официально трудоустроенным (или физлицом-предпринимателем). К тому же даже неэкономист без труда обнаружит слабое место в этом плане: а откуда брать деньги на выплату 6500 грн даже зарегистрированным работникам, если предприятия сократили уплату налогов или не платят их вовсе? Тем более, что еще воевать за что-то нужно. 10 млрд долларов в месяц, по оценке Минфина.

Ущерб и потери

В конце марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль озвучил ущерб Украины – один триллион долларов. Правда, сюда включены не только текущие, но и будущие потери: недополученная прибыль, невложенные инвестиции и т. п. Если брать чисто инфраструктуру – 270 млрд. Из них 120 – гражданская. Правда, премьер умалчивает, что немалая часть разрушений – «творчество» ВСУ. Одних только мостов и путепроводов успели навзрывать почти 300 штук. Их восстановление Укравтодор оценил в 39 млрд гривен (1,3 млрд долларов). На дорожное хозяйство в целом – почти 30 млрд долларов.

Откуда их брать – загадка, но явно не из бюджета. Шмыгаль ожидает падения ВВП Украины в 2022 году на 35%. Минэкономики – даже на 40%. Оно и понятно. С конца февраля большая часть внешней торговли Украины встала на паузу. По данным Минэкономики, экспорт упал вдвое, а импорт – втрое. А будет еще хуже. Из-за падения оборотов какое-то время украинская экономика еще поработает на имеющихся запасах. Но что дальше, когда стране одномоментно понадобится всё? В особенности топливо.

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Утешает в этом разве что одно: порты блокированы – а значит, зерно не вывезут. По крайней мере, кукурузу, ее в марте от прошлого урожая оставалось еще около 40%. Питание, конечно, однообразное, зато до урожая 2024 года Украина на нем дотянет без вопросов. Именно 2024-го, ведь каким будет урожай текущего года, сегодня не возьмется прогнозировать никто.

Советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко тоже называет сумму ущерба в один триллион долларов. И откуда их взять, он тоже знает: «…мы говорим в первую очередь про 300 миллиардов долларов, которые заморожены со стороны Центрального банка Российской Федерации. Второй источник – замороженные активы ближайшего окружения Путина, которое включает в себя несколько сотен лиц, за пределами страны».

План, конечно, отличный. Помнится, украинское Минэкономики еще при Порошенко планировало финансировать бюджеты 2020-2025 годов репарациями от РФ. Да вот беда – цифры не сходятся: для покрытия озвученного ущерба нужно отобрать активы еще у полутора Россий.

И ведь всего этого могло не быть. Переговорная позиция РФ (демилитаризация, нейтральный статус, признание ДНР и ЛНР, прекращение притеснения русских на Украине и т. д.), по некоторым данным, была предъявлена Киеву в виде ультиматума за несколько часов до начала СВО.

«Мы своей территорией не торгуем», – пафосно заявил Зеленский в одном из последних обращений. Кхм. Так ведь о торговле никто и не говорит. Торговались раньше: вы нам срок аренды базы в Крыму до 2042 года продлеваете, а мы вам – скидку на газ. Только время торговли действительно прошло.

Украина не торгует землей и продает будущее

Украинская элита сегодня поголовно «на военном стильке», сам Зеленский уже полтора месяца не вылезает из маек цвета хаки. Однако несмотря на это и на постоянные требования поставок оружия от стран Запада, в противостоянии с РФ в Киеве изначально больше полагались на информационные провокации, разгон фейков и, конечно, на санкции. Больше, больше санкций.

Последний тому пример – Буча. Еще не все репортажи опубликованы, расследование не начиналось и вряд ли начнется (зачем, и так ведь «все ясно»). Зато офис Зеленского и МИД уже вовсю тычут трупы горожан европейским политикам, призывая к новым санкциям, эмбарго, закрытию портов.

Только вот ведь незадача: чем больше просят, тем выше ожидаемая выручка от одних только энергоносителей. «Несмотря на все трудности, выпавшие на долю потребителей внутри страны, и удушающий финансовый эффект санкций, Россия заработает почти 321 миллиард долларов от экспорта энергоносителей в этом году», – прогнозирует Bloomberg. «Санкций мало, санкции не работают!» – вторит ему премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Невозможность эмбарго по нефти и газу уже давно и неоднократно подтвердили сами европейские политики. С полным запретом на заход в порты та же история. По сути, это морская блокада. А морская блокада равносильна объявлению войны. Время работает против Украины.

Территории, которыми Украина не торгует, были потеряны для нее еще после первого «Минска», вернее, после его выполнения. Тихо и позорно. Украина предпочла терять их страшно – сейчас происходит именно это. Правда, теперь уже вместе с югом, где одна за другой возникают военно-гражданские администрации. Зеленскому незачем торговать землей – он торгует людьми. Людьми, которые уехали и уедут еще – как только будет отменено военное положение и мужьям дадут вольную от призыва и мобилизации. Потому что уже сейчас понятно: нарвавшись на одну демилитаризацию, Украина будет искать случая нарваться во второй раз.

Своим упорством Зеленский продает и предает этих украинцев, лишая их будущего на родине. Отныне у них есть только будущее в эмиграции. Даже триллион долларов по сравнению с этим – мелочь.