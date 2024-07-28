Эрдоган допустил ввод турецких войск в Израиль

Эрдоган: Турция может войти в Израиль, как в Карабах и в Ливию

Tекст: Вера Басилая

«Точно так же, как мы вошли в Карабах, вошли в Ливию, мы сделаем с Израилем то же самое. Нет ничего невозможного. Нам просто нужно быть сильными, чтобы совершить такие шаги», – приводит ТАСС слова Эрдогана.

Телеканал Halk TV считает, что таким образом турецкий лидер заявил, что готов поддержать Палестину любыми способами и средствами.

Эрдоган отметил успехи оборонной промышленности Турции, но заявил, что если бы они были еще значительнее, Израиль «не сделал бы с Палестиной то, что сделал», передает РИА «Новости».

Местные СМИ напомнили, что в ноябре прошлого года миссия турецких вооруженных сил была продлена в Азербайджане в составе совместного российско-турецкого мониторингового центра.

Также в ноябре 2023 года был продлен мандат на пребывание турецкого воинского контингента в Ливии.

Ранее Эрдоган рассказал, что глава «Моссада» провел переговоры с представителями ХАМАС в Дохе. Переговоры принесли некоторые позитивные шаги.