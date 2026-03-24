Небензя: Зеленский ошарашен потерей внимания международного сообщества
Пока внимание мирового сообщества смещается на эскалацию на Ближнем Востоке, украинский лидер Владимир Зеленский пытается вернуть интерес к себе, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН.
«Зеленский буквально ошарашен смещением внимания с Украины и его собственной «героической персоны» на ситуацию с эскалацией на Ближнем Востоке, объективно требующей пристального внимания международного сообщества», – сказал Небензя.
По его словам, киевские власти отчаянно пытаются вернуть внимание, используя трагические события в регионе для собственной выгоды, передает РИА «Новости».
«Криворожский актер погорелого театра не мог упустить момент и не попытаться получить дивиденды с трагических событий на Ближнем Востоке», – сказал Небензя.
Дипломат подчеркнул, что Зеленский сразу начал предлагать помощь, посылая украинских специалистов и расчеты дронов за тысячи километров для участия в чужих конфликтах. Вместо заботы о собственной стране и народе, Зеленский пытается напомнить о своей полезности западным партнерам, опасаясь, что финансовые потоки могут быть перенаправлены в другие регионы.
Небензя также охарактеризовал мобилизацию на Украине как масштабную и принудительную кампанию, которая все меньше напоминает классическую мобилизацию и все больше становится похожей на охоту за людьми.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что отправил специалистов по борьбе с беспилотниками на Ближний Восток. В адрес главы киевского режима на Украине обрушилась резкая критика в связи с решением направить военнослужащих ВСУ для защиты американских баз на Ближнем Востоке.