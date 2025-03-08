Премьер Польши заявил о планах ввести обязательные военные курсы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о планах ввести всеобщую обязательную военную подготовку в стране, передает «Интерфакс». По словам Туска, к концу 2025 года будет разработана модель, предусматривающая обучение каждого взрослого мужчины и женщины в Польше навыкам, необходимым для участия в военных действиях.

Туск отметил, что несмотря на участие женщин в программе, основной акцент будет сделан на мужчин: «Война по-прежнему остается преимущественно мужской вотчиной», – сказал он в интервью агентству PAP.

Премьер подчеркнул, что программа не подразумевает возвращения к обязательной военной службе, но направлена на то, чтобы сделать граждан, не служащих в армии, полноценными солдатами во время конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Европе предпринимаются попытки нарастить военные силы, что может привести к расколу и самоизоляции стран внутри континента. Психиатр из Польши предупредил о риске появления ветеранов ВСУ с психическими расстройствами после их участия в боевых действиях. Солдат ВСУ узнал о разгроме своей бригады после прохождения подготовки в Польше, что привело к психологическому стрессу.