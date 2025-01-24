Пленный ВСУ Александр Свечкин узнал о разбитии бригады после обучения в Польше

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пленный военнослужащий ВСУ Александр Свечкин рассказал, что вернувшись с подготовки в Польше, обнаружил, что его бригады больше не существует, сообщает ТАСС. По его словам, после возвращения в лагерь, где он находился до отправки в Польшу, не оказалось никого из прежнего состава. Свечкин отметил, что на месте были только трое человек, которые сообщили, что 155-я пехотная бригада была разбита.

Свечкин рассказал, что в зарубежных лагерях подготовки ВСУ не было переводчиков. Общение с поляками происходило через местных жителей, знающих украинский язык, а с чехами – через их медицинского работника. Он также упомянул, что однажды им показали дрон, просто открыв и закрыв чемодан.

На позициях Свечкин и его сослуживцы постоянно прятались. По его словам, они потеряли рации и были под постоянными обстрелами. «Война это ужасно», – добавил он, описывая ужасы, с которыми они сталкиваются на поле боя, включая тела, которые лежат повсюду.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный солдат сообщил о брошенных раненых военных ВСУ в Великой Новоселке, пленный украинский военнослужащий Дмитрий Вербицкий заявил, что подписал контракт с ВСУ с целью сдаться и попасть в Россию, что было его давней мечтой, а военнослужащий Виктор Гордиенко рассказал, что на службе ему приходилось готовить дрова для командиров и он не видел никого по званию выше сержанта.