Tекст: Дмитрий Зубарев

Военнослужащий ВСУ Виктор Гордиенко, взятый в плен в Курской области, сообщил, что в одной из частей ему приходилось готовить дрова для командиров, передает РИА «Новости».

По его словам, он не видел никого по званию выше сержанта. Гордиенко отметил, что после получения повестки пытался получить справку о негодности к службе, но неудачно. Он был распределен в воинскую часть в селе Краснопилка, где исполнял обязанности по нарядам и патрулированию.

«Мы были не угодны нашим командирам, заготавливали для них дрова в лесу, и это мне не нравилось. Всех неугодных отправляют в пехоту, и так я попал в пятую танковую, но за все время танка ни одного не увидел. Командования не было, нами руководили сержанты. Инструктажей никаких не проводили», – заявил Гордиенко.

Накануне нового года его с четырьмя сослуживцами доставили в блиндаж, где должны были держать оборону. Гордиенко признался, что это было невозможно из-за недостаточного вооружения – только АК-74. В окопе сразу убило одного из украинских военнослужащих, после чего остальные сбежали. Гордиенко ушел через поля в ближайший город, добираясь туда три часа.

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