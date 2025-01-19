Пленный боец ВСУ заявил о добивании сослуживцев дронами-камикадзе

Евгений Аксенов рассказал о добивании пленных ВСУ дронами-камикадзе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», пленный военнослужащий ВСУ Евгений Аксенов сообщил о жестоких действиях украинских войск в отношении своих же пленных коллег. По его словам, украинские военные применяли дроны-камикадзе для добивания захваченных в плен бойцов, включая командира группы.

Аксенов рассказал, что из группы в четыре человека, в которой он находился, никто не пострадал, однако предыдущая и следующая группы подверглись атакам. Он отметил, что старший их группы был убит в результате таких атак, сначала по ним «сбрасывали» что-то, а при второй попытке отойти применили FPV-дрон.

Военнопленный подчеркнул, что уверен в том, что атаку проводили именно украинские войска, так как российские военные согласовывали безопасный коридор для выхода через рацию. Он считает, что украинские силы были информированы о выводе пленных и намеренно атаковали своих же.

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