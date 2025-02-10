Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.9 комментариев
Психиатр предупредил о появлении в Польше ветеранов ВСУ с психическими расстройствами
Польша столкнется с ростом преступности после, когда к своим семьям поедут ветераны ВСУ с психозами, депрессиями и зависимостями, заявил польский военный психиатр Радослав Творус.
Творус отметил, что посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) – далеко не единственная проблема у бывших военных. Они также сталкиваются с трудностями адаптации, депрессивными состояниями и могут развить зависимости, что усугубляет их ситуацию. Психиатр подчеркнул, что многие ветераны могут чувствовать, что их подвиги не признаны, и они не получили должного вознаграждения, что может привести к чувству обманутости, пишет «Московский комсомолец».
По словам психиатра, многие ветераны начинают использовать алкоголь или наркотические средства для подавления эмоций и улучшения сна. Это, в свою очередь, меняет их восприятие реальности и может привести к возникновению дополнительных трудностей как для их самих, так и для окружающих.
Ранее пленные украинские военные рассказали, что среди военнослужащих ВСУ на фоне усталости и низкого морального состояния распространены употребление наркотиков и алкоголя, что приводит к смертельным случаям.
До этого украинские военнослужащие, направлявшиеся на обучение в Польшу, не допускались через границу из-за алкогольного опьянения. Главком ВСУ Александр Сырский признал низкий уровень психологической подготовки в ВСУ.