Рар: Попытка Европы нарастить мускулы приведет к расколу и самоизоляции

Германский политолог Рар: Европа раскалывается на фоне сближения России и США

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«У Евросоюза нет такой военной мощи, как у США, Китая и России. Европа всегда полагалась на дипломатию и свой кошелек, который мог решать проблемы во всем мире. А деньги, выделяемые в рамках военного бюджета, шли больше на социальные нужды военнослужащих, чем на оснащение самой армии», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

«Также стоит отметить, что в Германии и в большинстве других стран ЕС нет воинской повинности. По сути, Европа не готовилась к войне, и раньше у нее не было заметных собственных геополитических амбиций. Она во всем следовала интересам США. Теперь ситуация меняется. Трампу не интересно НАТО. В Вашингтоне хотят нового раздела мира вместе с Москвой и Пекином. А Брюссель никто не спрашивает», – продолжил он.

«В этой ситуации Европа пытается остаться в высшей лиге мировой политики. Но она понимает, что для этого недостаточно экономических возможностей, тем более что в странах ЕС наблюдается спад. Евросоюзу нужно наращивать мускулы, расширять ВПК, создавать новые военные доктрины и проповедовать жесткое отстаивание геополитических интересов», – заметил спикер.

«Однако не все региональные игроки к этому готовы. Южная Европа хочет жить по старинке – взаимодействовать и где-то подчиняться США, обеспечивая в первую очередь мирную жизнь самих европейцев и удовлетворение их социальных, экономических нужд», – подчеркнул собеседник.

«А такие региональные лидеры как Германия, Франция и Британия не хотят больше жить в такой реальности. Они готовы милитаризировать Европу, чтобы стать наряду с США, Россией и Китаем ведущими акторами мировой политики с оружием в руках. Они объявили Россию врагом, чтобы получить нужную поддержку населения и бизнеса», – отметил аналитик.

«Но Парижу, Берлину и Лондону будет очень трудно создать такой союз хотя бы потому, что деньги сейчас есть только у Германии. Думаю, все будет проще. Европа постучит кулаком по столу в претензии на свою субъектность, а затем оставит эту идею. Ведь для наращивания военной мощи необходимы годы и колоссальные средства. Кроме того, нужен воинствующий характер, которого у европейских жителей в большинстве своем давно уже нет», – спрогнозировал эксперт.

«В итоге или произойдет смена элит ведущих европейских стран, или регион самоизолируется. С российскими партнерами отношения будут полностью испорчены, во всяком случае, у ведущих стран Европы. При этом, у Брюсселя против Москвы ничего нет кроме санкций, которые, впрочем, бьют больше по ЕС, чем по России», – резюмировал Рар.

Неформальный саммит по Украине в Париже с участием представителей Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании закончился без итоговых заявлений, а итальянский премьер Джорджа Мелони вообще раскритиковала встречу, сообщает РИА «Новости». Канцлер Германии Олаф Шольц также выразил разочарование дискуссией об отправке миротворческих войск на Украину до принятия решения по мирному плану, указывает Politico.

Позднее Макрон провел переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и заявил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России), что европейцы будут работать над урегулирование конфликта «вместе с американцами и украинцами». По его словам, «это ключ» к решению проблемы. Политик пообещал: «Мы продолжим обсуждения как поддержки Украины, так и развития и инвестированию в нашу оборону».

Европейцы отбросили себя на обочину мировой политики, сделав ставку на безнадежную войну и упустив шанс инициировать мир, отметил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. При этом, во вторник делегации России и США начали обсуждение конфликта на Украине на саммите в Саудовской Аравии – без Киева и Брюсселя, пишет Bloomberg.

По словам пресс-секретаря Госдепартамента Тэмми Брюс, эта встреча – способ «определить, серьезны ли намерения русских и находятся ли они на одной волне» с США в вопросе прекращения войны.

«Главное – начать реальную нормализацию отношений между нами и Вашингтоном», – заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. Встреча также посвящена подготовке к возможным переговорам президентов двух стран – Владимира Путина и Дональда Трампа.

Сложности ситуации добавляет ранее сделанное предупреждение Владимира Зеленского, что Киев не признает никаких соглашений, достигнутых на встречах без участия Украины. Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, почему сверка позиций России и США вызвала у Киева и ЕС чувство обделенности.