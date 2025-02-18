  • Новость часаЗахарова: ЕС делает ставку на военное решение конфликта на Украине
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    Переговоры России и США вызвали оцепенение Европы
    Песков назвал суверенным правом Украины вступление в ЕС
    В Европе заявили об отсутствии оружия на складах ЕС и Украины
    Медведев назвал атаку ВСУ на станцию КТК на Кубани укусом бешеного животного
    Делегации России и США возобновили переговоры в Эр-Рияде
    Российские войска освободили Ямполовку на севере ДНР
    Рар: Попытка Европы нарастить мускулы приведет к расколу и самоизоляции
    Названы потери американских компаний из-за ухода из России
    Каспийский трубопровод продолжил транспортировку нефти после атаки украинских дронов
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов У русской истории стоит поучиться терпению

    Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.

    7 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Западная Европа парализована страхом перед США

    Поведение европейцев сейчас лучше всего характеризуется эпизодом из старой американской сказки про Братца Кролика. «Делать все, что угодно, только не бросать в тот терновый куст». Терновый куст является для кролика самым надежным убежищем, а туповатый Лис об этом просто не догадывался.

    7 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов За что на самом деле сожгли Джордано Бруно

    Джордано Бруно – настоящее лицо нашего века, идеальное его выражение. Странно, что он не стал иконой современных европейских левых. Хотя не факт, что большинство из них вообще знают, кто это.

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    18 февраля 2025, 14:18 • Новости дня

    Рар: Попытка Европы нарастить мускулы приведет к расколу и самоизоляции

    Германский политолог Рар: Европа раскалывается на фоне сближения России и США

    Рар: Попытка Европы нарастить мускулы приведет к расколу и самоизоляции
    @ @emmanuelmacron

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Германия, Франция и Британия ратуют за милитаризацию и большую независимость от Вашингтона. Южная Европа намерена оставаться в прежней реальности, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее в Риме и Берлине раскритиковали саммит стран ЕС по Украине.

    «У Евросоюза нет такой военной мощи, как у США, Китая и России. Европа всегда полагалась на дипломатию и свой кошелек, который мог решать проблемы во всем мире. А деньги, выделяемые в рамках военного бюджета, шли больше на социальные нужды военнослужащих, чем на оснащение самой армии», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    «Также стоит отметить, что в Германии и в большинстве других стран ЕС нет воинской повинности. По сути, Европа не готовилась к войне, и раньше у нее не было заметных собственных геополитических амбиций. Она во всем следовала интересам США. Теперь ситуация меняется. Трампу не интересно НАТО. В Вашингтоне хотят нового раздела мира вместе с Москвой и Пекином. А Брюссель никто не спрашивает», – продолжил он.

    «В этой ситуации Европа пытается остаться в высшей лиге мировой политики. Но она понимает, что для этого недостаточно экономических возможностей, тем более что в странах ЕС наблюдается спад. Евросоюзу нужно наращивать мускулы, расширять ВПК, создавать новые военные доктрины и проповедовать жесткое отстаивание геополитических интересов», – заметил спикер.

    «Однако не все региональные игроки к этому готовы. Южная Европа хочет жить по старинке – взаимодействовать и где-то подчиняться США, обеспечивая в первую очередь мирную жизнь самих европейцев и удовлетворение их социальных, экономических нужд», – подчеркнул собеседник.

    «А такие региональные лидеры как Германия, Франция и Британия не хотят больше жить в такой реальности. Они готовы милитаризировать Европу, чтобы стать наряду с США, Россией и Китаем ведущими акторами мировой политики с оружием в руках. Они объявили Россию врагом, чтобы получить нужную поддержку населения и бизнеса», – отметил аналитик.

    «Но Парижу, Берлину и Лондону будет очень трудно создать такой союз хотя бы потому, что деньги сейчас есть только у Германии. Думаю, все будет проще. Европа постучит кулаком по столу в претензии на свою субъектность, а затем оставит эту идею. Ведь для наращивания военной мощи необходимы годы и колоссальные средства. Кроме того, нужен воинствующий характер, которого у европейских жителей в большинстве своем давно уже нет», – спрогнозировал эксперт.

    «В итоге или произойдет смена элит ведущих европейских стран, или регион самоизолируется. С российскими партнерами отношения будут полностью испорчены, во всяком случае, у ведущих стран Европы. При этом, у Брюсселя против Москвы ничего нет кроме санкций, которые, впрочем, бьют больше по ЕС, чем по России», – резюмировал Рар.

    Неформальный саммит по Украине в Париже с участием представителей Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании закончился без итоговых заявлений, а итальянский премьер Джорджа Мелони вообще раскритиковала встречу, сообщает РИА «Новости». Канцлер Германии Олаф Шольц также выразил разочарование дискуссией об отправке миротворческих войск на Украину до принятия решения по мирному плану, указывает Politico.

    Позднее Макрон провел переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и заявил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России), что европейцы будут работать над урегулирование конфликта «вместе с американцами и украинцами». По его словам, «это ключ» к решению проблемы. Политик пообещал: «Мы продолжим обсуждения как поддержки Украины, так и развития и инвестированию в нашу оборону».

    Европейцы отбросили себя на обочину мировой политики, сделав ставку на безнадежную войну и упустив шанс инициировать мир, отметил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. При этом, во вторник делегации России и США начали обсуждение конфликта на Украине на саммите в Саудовской Аравии – без Киева и Брюсселя, пишет Bloomberg.

    По словам пресс-секретаря Госдепартамента Тэмми Брюс, эта встреча – способ «определить, серьезны ли намерения русских и находятся ли они на одной волне» с США в вопросе прекращения войны.

    «Главное – начать реальную нормализацию отношений между нами и Вашингтоном», – заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. Встреча также посвящена подготовке к возможным переговорам президентов двух стран – Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Сложности ситуации добавляет ранее сделанное предупреждение Владимира Зеленского, что Киев не признает никаких соглашений, достигнутых на встречах без участия Украины. Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, почему сверка позиций России и США вызвала у Киева и ЕС чувство обделенности.

    18 февраля 2025, 11:12 • Новости дня
    Китай ответил на вопрос о возможной отправке войск на Украину

    МИД Китая отказался комментировать возможность отправки миротворцев на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин не отвечает на гипотетические вопросы и придерживается беспристрастной позиции в отношении украинского кризиса, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь на брифинге во вторник заявил, что Пекин не отвечает на гипотетические вопросы, сообщает РИА «Новости».

    Это заявление было сделано в ответ на вопрос о возможности отправки китайских миротворческих сил на Украину. Он подчеркнул, что Китай последовательно придерживается беспристрастной позиции в отношении украинского кризиса, которую высказывал неоднократно.

    Ранее журнал Economist сообщал о предложении американских чиновников в случае прекращения огня на Украине отправить туда иностранные силы, в том числе из неевропейских стран, таких как Китай и Бразилия. Однако Китай воздерживается от комментариев на подобные темы, указывая на свою нейтральную позицию.

    Ранее постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун заявил, что Китай поддерживает мировые усилия по мирному урегулированию украинского конфликта.

    The Times сообщила, что Британия и Франция поддерживают отправку значительных войск НАТО на Украину при достижении перемирия, в то время как Германия и другие страны выражают несогласие с этой инициативой.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предметных переговоров о размещении миротворческих контингентов на Украине не проводилось.

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    18 февраля 2025, 10:37 • Новости дня
    ВСУ перебросили польских наемников под Константиновку

    Польские наемники прибыли на линию фронта в Донецкую народную республику

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На константиновском направлении в Донецкой народной республике украинская сторона перебросила крупную группу польских наемников, которые обладают хорошей подготовкой и экипировкой.

    Как передает ТАСС, группа польских наемников была переброшена украинской стороной к линии фронта на константиновском направлении в Донецкой Народной Республике. «Это довольно большая группа», – сообщили в силовых структурах, добавив, что наемники хорошо подготовлены и экипированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовики уничтожили наемников из Польши в районе Дзержинска в ходе боевых действий. Пленный польский наемник рассказал о существовании легиона иностранцев, который действует на Украине. Он также сообщил, что вербовка иностранных наемников на Украине осуществляется через специальные сайты.

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    18 февраля 2025, 14:06 • Видео
    Россия нашла подход к новым властям Сирии

    Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

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    17 февраля 2025, 21:18 • Новости дня
    Шольц назвал неуместными дебаты о развертывании войск Запада на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Олаф Шольц выразил недовольство по поводу обсуждений развертывания западных войск на Украине.

    Он подчеркнул, что такие обсуждения преждевременны, поскольку пока нет ясности относительно возможных исходов мирных переговоров, передает РИА «Новости».

    «Это совершенно преждевременно и совершенно неуместно начинать эту дискуссию сейчас. Я даже немного смущен этими дебатами, хочу сказать это совершенно открыто. Здесь обсуждают результаты мирных переговоров, которых не было, на которых Украина не сказала «да» и не сидела за столом… при этом все это происходит за спиной Украины», – заявил Шольц в ответ на вопрос о готовности Германии участвовать в развертывании войск после завершения боевых действий, его речь транслировал телеканал Welt.

    Он также отметил, что на данный момент невозможно предсказать, каким будет итог возможных мирных переговоров. Он подчеркнул, что обсуждение развертывания войск сейчас является неподходящей темой в неподходящее время.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо категорически исключил возможность членства Украины в НАТО и участие словацких военных в операциях на ее территории. Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша не будет отправлять войска на Украину в рамках миротворческой миссии. До этого глава Пентагона Пит Хегсет сообщил об отказе США отправить военных на Украину.

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    18 февраля 2025, 12:30 • Новости дня
    В России объяснили провал встречи лидеров стран ЕС по Украине

    Политолог Ткаченко: В Европе все больше влияния у стран, которых в Париж не позвали

    В России объяснили провал встречи лидеров стран ЕС по Украине
    @ Jaap Arriens/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Европе происходит подъем консервативных сил. Причем это страны, которые являются противниками помощи Украине. Именно поэтому встреча, организованная президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, провалилась, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее стало известно, что неформальный саммит по Украине закончился без итоговых заявлений.

    «Встречу однозначно можно считать провалом. При этом любопытно, что цель саммита была не очень понятна. Внешне это выглядело как консультации о позиции Европы по диалогу России и США. Европейцев не пригласили на переговоры, они обиделись и собрались сами. Но безрезультатно», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Подспудная цель, которая не объявлялась официально, – это сформулировать единую позицию Европы по отношению к Трампу и тому, что было в Мюнхене, к ценностному разрыву Вашингтона и Брюсселя. И здесь для ЕС тоже все довольно грустно. Мелони вышла со встречи со словами: «Давайте слушать Трампа». Шольц придерживается более мягкой, но схожей позиции», – продолжил собеседник.

    «Судя по всему, единственное, в чем сошлись европейские политики, – это желание участвовать в диалоге России и США по Украине. Все они уверены в необходимости их присутствия за столом переговоров», – подчеркнул эксперт.

    «Что касается вопроса об отправке солдат на Украину, то это говорит о высокой степени безответственности глав и правительств тех стран, которые поднимают эту тему. Кроме того, все уже поняли, что в Европе нет эффективных вооружений, которые они могут отправить Киеву. Единственное объяснение такой риторики – это попытка придать себе веса в глазах Белого дома и попытаться все же попасть за стол переговоров», – детализировал спикер.

    «Если пройтись по конкретным странам, то, например, в Испании и Италии военные бюджеты ниже минимального стандарта НАТО. Во Франции и Германии сейчас кризис власти, что тоже играет роль в контексте отказа от помощи Украине. У Шольца на носу выборы. Эксперты прогнозируют, что переговоры по поводу коалиции будут тяжелыми. Германия – на паузе как минимум на несколько месяцев. Ну а о слабости правительства Макрона нет смысла и говорить», – указал он.

    «Данию пригасили на эту встречу как условного оппонента Вашингтона в отстаивании принадлежности Гренландии. Плюс Копенгаген представлял северные государства ЕС. Нидерланды же – это не собственно военная мощь, а транспортный хаб для доставки американцами вооружения в Европу через порт Роттердама», – объяснил собеседник.

    «Кстати, важным для Москвы итогом этой встречи стало понимание, что в регионе все большее влияние приобретают страны ЕС, которых в Париж не позвали. Это часть более широкого процесса подъема консервативных сил в Европе. И не удивлюсь, если Италия первая из всех участников выйдет из программ помощи Украине», – подчеркнул спикер.

    Ранее стало известно, что неформальный саммит по Украине в Париже закончился без итоговых заявлений, его организатор, президент Франции Эммануэль Макрон, не вышел к прессе. Экстренная встреча продлилась порядка трех часов, сообщает РИА «Новости».

    В переговорах приняли участие представители Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании. Кроме того, во французскую столицу приехали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и генсек НАТО Марк Рютте.

    Как заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, на саммите не было принято никаких решений. Однако, как пишет Financial Times, на встрече европейские политики рассорились по вопросу отправки войск на Украину. Так, Германия, Польша и Испания дали понять, что не хотят направлять миротворческие силы в охваченную конфликтом страну. Премьер Дании Метте Фредериксен также заявила о преждевременности планов по отправке миротворцев, пишет Guardian.

    Франция же предложила разместить силы за будущей линией остановки конфликта, а не на ней. Кроме того, участники подчеркнули, что пока нет понимания, с какой именно миссией будут размещены военные, кто будет входить в их состав, под каким флагом и с каким мандатом.

    Премьер Италии Джорджа Мелони раскритиковала саммит, отметив, что инициативы должны быть направлены на помощь в урегулировании конфликта на Украине, а не превращаться в «антитрамповскую» коалицию, пишет La Stampa.

    В свою очередь Киев призвал Европу назначить спецпредставителя для мирных переговоров. «Решение должно быть принято быстро. Я надеюсь, это произойдет сразу после парижской встречи. Мы должны действовать, а не размышлять», – приводит Bloomberg слова замглавы офиса Зеленского Игоря Жовквы.

    Участники встречи сделали ставку на безнадежную войну, упустили шанс инициировать мир. И тем самым сами отбросили себя на обочину мировой политики, отметил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

    Глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Европу посадили за «детский стол» в переговорах Москвы и Вашингтона. Причина этого – отсутствие должных инвестиций в оборону, считает топ-менеджер.

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    18 февраля 2025, 07:57 • Новости дня
    Российские войска вошли в Ямполовку, прорвав оборону ВСУ

    Бойцы России продвинулись на 1,2 км вглубь обороны ВСУ и вошли в Ямполовку в ДНР

    Российские войска вошли в Ямполовку, прорвав оборону ВСУ
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска прорвали оборону ВСУ в районе Тернов и вошли в Ямполовку в ДНР, продвинувшись на 1,2 км вглубь и улучшив тактическое положение.

    Российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и продвинулись на 1,2 км вглубь оборонительных линий у Тернов, сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. В результате этого прорыва российские войска вошли в населенный пункт Ямполовка, расположенный в Донецкой Народной Республике (ДНР).

    Кроме того, ВС России улучшили свое тактическое положение на юго-востоке от Ямполовки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские штурмовики успешно захватили позиции ВСУ в районе Тернов, что позволило расширить зону контроля в этом районе. Также сообщалось, что российские войска начали артподготовку к штурму Ямполовки, что свидетельствует о продолжении наступательных действий на Украине. В дополнение к этому, российские войска расширили зону контроля у Тернов в ДНР, укрепляя свои позиции в регионе.

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    17 февраля 2025, 22:43 • Новости дня
    ВС России начали убирать «зубы дракона» ВСУ на границе с Днепропетровской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие начали демонтировать пирамидальные бетонные барьеры ВСУ на границе между ДНР и Днепропетровской областью, осложняющие проезд бронетехнике.

    Российские вооруженные силы начали убирать оборонительные укрепления ВСУ, известные как «зубы дракона», на границе между ДНР и Днепропетровской областью, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».

    Эти бетонные пирамидальные конструкции предназначены для затруднения движения бронетехники.

    Военные корреспонденты предполагают, что российские подразделения могут войти на территорию Днепропетровской области «в ближайшее время». Удаление «зубов дракона» свидетельствует о подготовке войск к дальнейшему продвижению.

    Ранее в российских силовых структурах сообщили, что украинские военные не успели оборудовать полноценные укрепления у границы с Днепропетровской областью.

    До этого власти Украины призвали жителей Днепропетровской области покинуть восточные районы.

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    17 февраля 2025, 22:22 • Новости дня
    Шольц признался в невозможности финансирования Украины за счет текущих расходов Германии

    Шольц заявил, что поддержка Украины возможна только при отдельном финансировании

    Шольц признался в невозможности финансирования Украины за счет текущих расходов Германии
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Дальнейшая и необходимая поддержка Украины возможна только в том случае, если будет принято решение о ее отдельном финансировании, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    Шольц заявил, что поддержка Украины возможна только при условии принятия решения о выделении отдельного финансирования, передает РИА «Новости».

    По его словам, попытки финансировать поддержку за счет сокращения бюджета Германии, инвестиций в инфраструктуру или социальных программ не найдут поддержки среди граждан страны.

    Канцлер также добавил, что не считает возможным финансирование поддержки Украины за счет текущих расходов Германии, в том числе оборонных задач страны.

    «Да это и не нужно, потому что вряд ли кому-то пришла в голову идея, что это можно финансировать за счет текущих расходов», – подчеркнул он.

    Ранее сообщалось, что переговоры о поддержке Украины в Париже привели к разногласиям между участниками из-за предложения отправить военных, что разделило их на два противоположных лагеря.

    Канцлер Германии Олаф Шольц выразил недовольство по поводу обсуждений развертывания западных войск на Украине.

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    18 февраля 2025, 12:49 • Новости дня
    Российские войска освободили Ямполовку на севере ДНР
    Российские войска освободили Ямполовку на севере ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Запад» освобожден населенный пункт Ямполовка на севере Краматорского района Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Было нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады теробороны около Лозовой, Загоруйковки Харьковской области, Свердловки, Новолюбовки Луганской народной республики (ЛНР) и Колодезей ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 205 военнослужащих, два американских бронетранспортера М113, пять орудий полевой артиллерии, в том числе четыре производства стран НАТО. Уничтожены боевая машина РСЗО «Град», станция РЭБ и склад с боеприпасами.

    Между тем на Харьковском направлении подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны у Волчанска Харьковской области. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Северском, Константиновкой, Часовым Яром, Иванопольем и Улаклами ДНР.

    Потери противника при этом составили до 210 военнослужащих, американская бронемашина HMMWV и два артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, егерской, трех мотопехотных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии возле Димитрова, Миролюбовки, Зверева, Елизаветовки, Андреевки, Удачного, Успеновки, Надеждинки и Новоандреевки ДНР.

    При этом противник потерял свыше 295 военнослужащих, танк, шесть бронемашин, в том числе американский бронетранспортер М113, восемь пикапов и десять орудий полевой артиллерии, включая американскую 155 мм самоходную артустановку Paladin.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Константинополя, Разлива, Бурлацкого, Новоселки, Новополя ДНР и Гуляйполя Запорожской области.

    Потери противника составили до 175 военнослужащих, четыре бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ поблизости от Новоандреевки, Новоданиловки Запорожской области, Токаревки, Никольского и Приднепровского Херсонской области.

    ВСУ потеряли до 70 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку.

    Накануне российские войска освободили Свердликово в Курской области, а также Фиголевку в Харьковской области.

    А в минувшие выходные российские войска освободили Березовку в ДНР.

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    17 февраля 2025, 22:54 • Новости дня
    Лидеры ЕС в Париже не приняли решений по Украине

    Туск: Лидеры ЕС в Париже не приняли решений по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    На экстренном саммите лидеров ЕС в Париже не удалось прийти к соглашению по вопросам Украины, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на экстренной встрече лидеров европейских стран в Париже не были приняты решения по Украине. Он отметил, что такие собрания не могут принимать обязательные и окончательные решения, передает ТАСС.

    Туск подчеркнул, что необходимость переговоров о завершении конфликта на Украине лежит на Москве и Киеве.

    «Необходимо отдавать себе отчет в том, что эти переговоры должны вести между собой Россия и Украина, если они должны принести реальные эффекты», – добавил Туск.

    Туск также указал, что позиция Вашингтона будет ведущей в связи с вовлеченностью президента США в процесс. Он заверил, что Европа готова поддержать мирный процесс.

    Ранее переговоры о поддержке Украины в Париже привели к разногласиям между участниками из-за предложения отправить военных, что разделило их на два противоположных лагеря.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о второстепенной роли Евросоюза в будущих переговорах между Россией и США, подчеркнув, что европейские лидеры будут узнавать детали из газет.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что сверка позиций России и США вызвала у Киева и ЕС чувство обделенности.

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    18 февраля 2025, 10:57 • Новости дня
    Захарова вежливой фразой отреагировала на сообщения о пустых складах оружия в ЕС

    Захарова вежливой фразой отреагировала на слова глава Rheinmetall о пустых складах оружия в ЕС и на Украине

    Захарова вежливой фразой отреагировала на сообщения о пустых складах оружия в ЕС
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова вежливо пожелала «доброго утра» после сообщения главы оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера об истощении запасов оружия на складах в Европе и на Украине.

    «Доброе утро», – написала Захарова в своем Telegram-канале, оставив комментарий под сообщением со словами Армина Паппергера о пустых складах оружия в Европе и на Украине.

    Ранее глава Rheinmetall Паппергер заявил, что Европа оказалась за «детским столом» в переговорах по Украине из-за многолетнего недоинвестирования в оборону. Глава Rheinmetall также сообщил об отсутствии оружия на складах ЕС и Украины.

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    18 февраля 2025, 08:30 • Новости дня
    Мерц предрек Европе новый долговой кризис

    Председатель ХДС Фридрих Мерц предупредил о грядущем долговом кризисе в Европе

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат в канцлеры ФРГ, председатель Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц предупредил о возможном новом долговом кризисе в Европе, который может быть вызван превышением уровня госдолга над годовым ВВП в таких странах, как Франция, Италия и Испания, сообщило Politico.

    Мерц в интервью европейскому изданию Politico выразил опасения о возможном новом долговом кризисе в Европе. Политик отметил, что ряд стран ЕС, включая Францию, Италию, Грецию, Бельгию, Испанию и Португалию, имеют госдолг, превышающий их годовой ВВП, передает ТАСС.

    Мерц подчеркнул, что «новый финансовый кризис определенно надвигается», но что будет его спусковым крючком он не знает. Политик выразил беспокойство по поводу беспечности в управлении публичными финансами и уверен, что кризис будет иметь характер суверенного долга.

    Высказывания Мерца появились на фоне обсуждений в рамках предвыборной кампании в Германии. В преддверии выборов в Бундестаг он является лидером в опросах и основным претендентом на пост канцлера. Вопросы, касающиеся управления государственными финансами и потенциального смягчения бюджетного правила, являются частью дебатов с участием социал-демократов и «зеленых».

    Напомним, Фридрих Мерц является фаворитом в предвыборной гонке в Германии и его партия ХДС/ХСС имеет рейтинг около 30%, в то время как правая партия «Альтернатива для Германии» может рассчитывать на 20-22% голосов.

    В субботу канцлер Германии Олаф Шольц заявил о возможности объявления режима чрезвычайной ситуации для финансирования военной помощи Украине.

    Мерц призвал Европейский союз сплотиться и «не быть карликом» перед Вашингтоном.

    Немцам придется выбрать между холодильником и страхом войны с Россией.

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    18 февраля 2025, 01:25 • Новости дня
    Трамп и Макрон поговорили о предстоящих контактах России и США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президенты Соединенных Штатов и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили будущие контакты российской и американской стороны в Эр-Рияде.

    Политики поговорили об украинском конфликте, встречу европейских стран и переговоры России и США в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.

    Беседа длилась около 30 минут.

    Напомним, в Париже завершился саммит по Украине, организованный Макроном. По словам премьера Польши Дональда Туска, стороны не достигли соглашений.

    Между тем в Эр-Рияд прибыли глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков.

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    18 февраля 2025, 08:55 • Новости дня
    ВСУ атаковали схрон с украденными иконами в Красногоровке

    Украинские военные пытались уничтожить иконы при эвакуации схрона в Красногоровке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные с помощью дронов попытались уничтожить схрон с иконами, украденными ранее ВСУ, во время их эвакуации российскими военными в Красногоровке.

    Как передает РИА «Новости», украинские военные использовали FPV-дроны для попытки уничтожения схрона с украденными церковными иконами в Красногоровке. Нападение произошло, когда российские военные начали извлечение и эвакуацию ценностей из тайника.

    Согласно информации военнослужащего группировки ВС России «Юг» с позывным «Полтава», «выемка происходила вот этого церковного всего имущества... Обычно дроны не особо летали, а в это время было два дрона. Их сбили. Наши парни сбили два дрона. Вот они. Я думаю, что они (ВСУ) знали, где это все лежит, и просто хотели и нас уничтожить, и эти ценности».

    Операция по извлечению и эвакуации церковных ценностей заняла несколько дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные вынудили солдат ВСУ сдаться под Красногоровкой. Вооруженные силы России взяли в плен боевиков ВСУ при штурме Красногоровки. Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы соединениям и воинским частям, проявившим мужество и героизм при освобождении Красногоровки в ДНР.

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    18 февраля 2025, 08:49 • Новости дня
    Турция предложила США принять переговоры по Украине

    Турция предложила США предоставить площадку для переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    На конференции по безопасности в Мюнхене глава МИД Турции Хакан Фидан заявил спецпредставителю президента США по России и Украине Киту Келлогу о готовности Анкары принять переговоры по Украине, сообщило издание Turkiye.

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на конференции по безопасности в Мюнхене заявил представителям США о готовности Анкары провести переговоры по Украине. Встречи прошли с участием спецпредставителя США по России и Украине Кита Келлога, госсекретаря Марко Рубио, главы администрации президента Украины Андрея Ермака и министра обороны Украины Рустема Умерова. передает РИА «Новости».

    «Турция должна быть частью процесса», – высказал мнение Фидан.

    Он отметил, что благодаря тесным связям с обеими сторонами конфликта страна может внести значительный вклад в мирное урегулирование. Анкара также подняла вопрос о возможности организации переговоров о прекращении огня или мирных переговоров. Подчеркивается, что Турция верит в свою способность сыграть важную роль, которую не могут выполнить многие другие игроки на международной арене.

    Владимир Зеленский приехал на встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, которая состоится во вторник.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан отметил необходимость принятия сложных решений по территориальной целостности Украины для достижения урегулирования конфликта.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков прилетели в Эр-Рияд для обсуждения восстановления двусторонних отношений с США и подготовки к встрече лидеров двух стран.

    Ушаков пояснял, что на двусторонней встрече в Эр-Рияде представители России и США обсудят восстановление отношений и запуск процесса урегулирования на Украине.

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    18 февраля 2025, 09:59 • Новости дня
    Сотрудника правоохранительных органов ЛНР задержали за шпионаж в пользу Украины

    ФСБ задержала в ЛНР силовика за передачу разведданных ВС Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудник правоохранительных органов ЛНР задержан по подозрению в шпионаже в пользу Украины после передачи информации о дислокации российских войск.

    Силовики Луганской Народной Республики задержали сотрудника правоохранительных органов за сбор разведывательной информации для украинской военной разведки, передает РИА «Новости».

    Обвиняемый, житель Сватовского муниципального округа, передавал сведения о дислокации подразделений Вооруженных сил России и личных данных полицейских Украины. Дело возбуждено по ст. 275 УК РФ «Государственная измена».

    По информации регионального управления ФСБ, задержанный передавал разведданные, которые использовались для нанесения ударов по территории ЛНР. Установлено, что он действовал по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Среди переданных данных были сведения о телекоммуникационной инфраструктуре республики и служебная информация о личном составе МВД.

    Во время допроса обвиняемый признался, что намеренно устроился на работу в МВД ЛНР, чтобы связаться с украинской стороной. Он рассказал: «Начал устраиваться, прошел отбор. Связался со мной человек, ну, он прислал сообщение. Я на этот номер ему перезвонил, и мы с ним обсудили мою дальнейшую службу в главном разведывательном управлении Украины».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала украинскую шпионку в Севастополе, которая собирала информацию о Черноморском флоте России. Также сообщалось, что ФСБ поймала в ЛНР жителя, который наводил ракеты ВСУ на объекты инфраструктуры. Жительнице ЛНР, которая укрывала солдат ВСУ, грозит пожизненное заключение за помощь вражеской армии.

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