В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?0 комментариев
Стали известны три претензии WADA к Российскому антидопинговому агентству
Гендиректор РУСАДА Логинова назвала три претензии WADA к Российскому антидопинговому агентству
Претензии Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) заключаются в трех несоответствиях – указанном количестве допинг-нарушений, определении соревновательного периода и расхождении слов «аккредитованные» и «одобренные», сообщила гендиректор РУСАДА Вероника Логинова.
Как сообщила Логинова в ходе круглого стола в Госдуме на тему «О соответствии антидопингового законодательства России требованиям международных актов в области противодействия допингу», WADA выдвинуло три ключевые претензии к отечественному антидопинговому законодательству, передает ТАСС.
По ее словам, это несоответствие количества антидопинговых нарушений, которые указаны в федеральном законе, количеству, указанном во Всемирном антидопинговом кодексе, несоответствие определения «соревновательный период» – необходимо, чтобы был единый подход к определению этого промежутка. Логинова добавила, что еще одной претензией стала лаборатория: у нас в федеральном законе написано, что пробы могут вывозиться в «аккредитованные» лаборатории WADA, а в кодексе написано, что пробы могут также вывозиться в «одобренные» лаборатории.
«Неоднократно поднимался вопрос гармонизации. Не потому, что от нас требуют, а потому, что нам это необходимо», – сообщила Логинова.
22 сентября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выдвинуло новые обвинения в адрес РУСАДА, заявив, что российская организация не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство.
РУСАДА допустило возможность обращения в CAS по вопросу решения WADA.