Стали известны три претензии WADA к Российскому антидопинговому агентству

Гендиректор РУСАДА Логинова назвала три претензии WADA к Российскому антидопинговому агентству

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщила Логинова в ходе круглого стола в Госдуме на тему «О соответствии антидопингового законодательства России требованиям международных актов в области противодействия допингу», WADA выдвинуло три ключевые претензии к отечественному антидопинговому законодательству, передает ТАСС.

По ее словам, это несоответствие количества антидопинговых нарушений, которые указаны в федеральном законе, количеству, указанном во Всемирном антидопинговом кодексе, несоответствие определения «соревновательный период» – необходимо, чтобы был единый подход к определению этого промежутка. Логинова добавила, что еще одной претензией стала лаборатория: у нас в федеральном законе написано, что пробы могут вывозиться в «аккредитованные» лаборатории WADA, а в кодексе написано, что пробы могут также вывозиться в «одобренные» лаборатории.

«Неоднократно поднимался вопрос гармонизации. Не потому, что от нас требуют, а потому, что нам это необходимо», – сообщила Логинова.

22 сентября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выдвинуло новые обвинения в адрес РУСАДА, заявив, что российская организация не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство.

РУСАДА допустило возможность обращения в CAS по вопросу решения WADA.