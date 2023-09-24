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РУСАДА допустило возможность обращения в CAS по вопросу решения WADA
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может передать вопрос об оценке статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу в Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщает пресс-служба РУСАДА.
22 сентября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выдвинуло новые обвинения в адрес РУСАДА, заявив, что российская организация не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство.
Как говорится в заявлении пресс-службы РУСАДА, в круг вопросов национальной антидопинговой организации не входит изменение национального законодательства, РУСАДА не имеет права издавать какие-либо законодательные акты и не обладает правом законодательной инициативы, а также не относится к органам власти, передает ТАСС. Там добавили, что РУСАДА «предприняты исчерпывающие меры для восстановления статуса соответствия агентства», на данный момент со стороны WADA нареканий по работе РУСАДА в рамках исполнения решения CAS не поступило.
В пресс-службе отметили, что РУСАДА изучает полученные документы на предмет необходимости направления уведомления о несогласии с решением WADA, в случае уведомления вопрос об оценке соответствия может быть передан на рассмотрение в CAS в Лозанне.
Если РУСАДА не согласится с обвинениями и обратится в CAS, санкции WADA не могут начать действовать до решения суда.
Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретит россиянам выступать под флагом страны на Олимпийских и Паралимпийских играх, если РУСАДА не выполнит критерии соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.