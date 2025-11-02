Минобороны Британии объявило о лишении экс-принца Эндрю звания вице-адмирала

Бывший принц Эндрю лишился звания вице-адмирала из-за скандала с Эпштейном

Tекст: Мария Иванова

Министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что король Карл III изъявил желание лишить Эндрю Маунтбеттена-Виндзора звания вице-адмирала Королевских военно-морских сил, передает ТАСС.

Хили уточнил, что обсуждение этого вопроса ведется властями совместно с Букингемским дворцом. При этом он отметил, что о лишении Эндрю других военных наград пока речи не идет.

По данным британских СМИ, в 2019 году Эндрю был вынужден отказаться от выполнения официальных обязанностей члена королевской семьи из-за скандала вокруг дела Эпштейна и обвинений в его адрес со стороны американки Вирджинии Джуфре. Принц был также лишен почетных званий и общественных ролей в 2022 году, а позднее перестал использовать титулы герцога Йоркского и князя.

Обвинения Эндрю отвергал, но после подачи иска Джуфре в США согласился на внесудебное урегулирование, выплатив, по информации СМИ, до 12 млн фунтов компенсации.

Джеффри Эпштейн был задержан в июле 2019 года по обвинениям в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Следствие сосредоточилось на событиях 2002–2005 годов. После того как Эпштейн погиб в тюрьме в августе того же года, его уголовное дело было закрыто.

На этой неделе сообщалось, что принц Эндрю планирует начать переезд из Виндзора в начале следующего года.

Ранее британский принц Эндрю был лишен всех титулов и выселен из резиденции Royal Lodge.

Как отмечала политолог Кира Годованюк, король Карл III принял меры против принца Эндрю, чтобы «обелить» семью и дистанцировать ее от скандала с Джеффри Эпштейном.