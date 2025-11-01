The Telegraph сообщил о переезде принца Эндрю из Виндзора

Telegraph: Gринц Эндрю переедет из Виндзора в следующем году

Tекст: Мария Иванова

Принц Эндрю, лишаемый титулов после обвинений в сексуальном насилии и связях с Джеффри Эпштейном, в начале 2025 года переедет из Виндзора в Сандрингем, сообщает Telegraph.

Как уточняет издание, Эндрю получил официальное уведомление о расторжении аренды и уже передал права на «Ройял Лодж». В Букингемском дворце подтвердили начало формальной процедуры лишения его титулов.

В публикации отмечается, что переезд будет затяжным, чтобы избежать «потенциально неловкой встречи» во время традиционных рождественских торжеств королевской семьи. «Эндрю Маунтбеттен Виндзор переедет в свой новый дом в поместье в Сандрингеме в начале нового года», – говорится в материале.

Принц Эндрю много лет находится в центре скандала из-за дружбы с Эпштейном. В октябре 2011 года, как выяснила Daily Mail, принц лично заверял финансиста, что они пройдут через скандал, связанный с его появлением на фото вместе с несовершеннолетней девушкой. Позже Эндрю публично заявлял, что не поддерживает связей с Эпштейном.

Вирджиния Джуффре обвинила Эндрю в изнасиловании, заявив, что принц совершил преступление, когда ей было 17 лет. В марте 2022 года СМИ сообщили о заключении компенсационного соглашения, которое достигло 12 млн фунтов, после чего судебные разбирательства были завершены. Сам герцог Йоркский свою вину не признавал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британский принц Эндрю был лишен всех титулов и выселен из резиденции Royal Lodge.

Как отмечала политолог Кира Годованюк, король Карл III принял меры против принца Эндрю, чтобы «обелить» семью и дистанцировать ее от скандала с Джеффри Эпштейном.

Ранее британского короля освистали у Личфилдского собора из-за ситуации с принцем Эндрю.