Эксперт объяснила, почему британский король лишил брата Эндрю всех титулов

Политолог Годованюк: Король Карл III наказал брата Эндрю, чтобы «обелить» британскую монархию

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«В британской монархии и ранее происходило немало скандальных событий различного толка. Но дело Джеффри Эпштейна, в котором оказался замешан принц Эндрю, стало трансграничным, и его трудно деэскалировать инклюзивно, удерживая в границах одного государства. Поэтому Карлу III пришлось принимать меры в отношении своего брата, лишая его всех титулов», – пояснила Кира Годованюк, ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН.

«В этом деле есть и второй аспект, связанный с китайским следом, что очень чувствительно для внутриполитической повестки Британии. Принц Эндрю встречался с высокопоставленным чиновником из КНР Цай Ци. Это произошло на фоне попыток Лондона снизить внешнее влияние на свою политику и было осуждено общественностью», – напомнила аналитик.

«В целом, это имиджевый ход, выгодный в первую очередь для британской монархии, для Карла III. Шаг призван «обелить» королевскую семью, как символ нации, дистанцировать Эндрю от наследников первой, второй и третьей линий, и показать другим членам, что неподобающее поведение не останется без последствий», – детализировала собеседница.

«Королевская семья считается образцовой для британцев, поэтому решение Карла III будет поддержано большинством граждан. По сути, санкции в отношении Эндрю консолидируют британское общество вокруг правящей династии и склонят колеблющихся в их пользу», – подчеркнула эксперт.

«При этом, в жизни самого Эндрю мало что изменится. Он и ранее не являлся наследником престола, а сейчас попросту перестал являться старшим членом королевской семьи, не выполняет ее обязанностей и не может представлять ее где бы то ни было», – резюмировала Годованюк.

Ранее король Британии Карл III лишил своего брата Эндрю всех оставшихся титулов и выселил его из королевской резиденции – особняка возле Виндзорского замка. Теперь он будет представлен Эндрю Маунтбеттен Виндзор, а не как принц, пишет Associated Press.

В начале октября Эндрю отказался от титула герцога Йоркского из-за новых разоблачений его дружбы с Джеффри Эпштейном и обвинений в сексуальном насилии со стороны одной из жертв – Вирджинии Джуффре, чьи посмертные мемуары недавно появились в книжных магазинах.

«Эти меры необходимы, несмотря на то, что Эндрю продолжает отрицать выдвинутые против него обвинения. Его величество желает ясно заявить, что мысли и глубочайшее сочувствие королевской семьи – с жертвами и теми, кто пережил любые формы насилия», – заявили во дворце.

Ранее антимонархическая группа Republic в Британии выступила за уголовное расследование в отношении принца Эндрю из-за его связей с Джеффри Эпштейном, говорилось в заявлении лидера движения Грэма Смита.

Лишение титула принца или принцессы – практически беспрецедентный случай. Последний раз подобное случалось в 1919 году, когда принц Эрнест Август, член королевской семьи Великобритании и одновременно принц Ганноверский, был лишен титула за поддержку Германии во время Первой мировой войны.