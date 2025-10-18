Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, лидер антимонархической организации Republic Грэм Смит заявил о необходимости судебного разбирательства в отношении принца Эндрю. Он напомнил, что Эндрю по-прежнему обвиняется в сексуальных преступлениях и злоупотреблении властью. Смит подчеркнул: «Его должны лишить всех титулов и воинского звания, необходимо уголовное расследование против него. Отказ от использования средневековых титулов – это не то наказание, которое предусмотрено за эти правонарушения».

Смит также призвал британские власти провести публичное расследование в отношении королевской семьи. По его словам, члены королевской семьи на протяжении двух десятилетий пытались скрыть связь принца Эндрю с деятельностью Эпштейна. Он отметил, что публика имеет право знать, кто и когда был осведомлен о деталях скандала.

Активист выразил недовольство тем, что основное внимание в СМИ уделяется репутации королевской семьи, а не жертвам. По мнению Смита, правосудие должно быть обеспечено для девочек, пострадавших от действий богатых и влиятельных мужчин.

